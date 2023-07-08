3 tanesi günlük lif ihtiyacınızı karşılıyor! Bağırsak dostu süper besin kabızlığı bitiriyor…

Lif eksikliği, kabızlığın en yaygın nedenlerinden biridir. Lifli gıdalar bağırsak hareketlerini düzenler, tuvaletin hacmini artırır ve bağırsaklarda su tutma kapasitesini yükseltir. Böylece kabızlık sorununu önleyebilir. İşte o gıdalardan en etkilisi ve doğal bir lif deposu…
ERİĞİN FAYDALARI
Erikler son derece besleyicidir ve çeşitli sağlık yararları sunar. Çeşitli kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek lif ve antioksidanlara ek olarak birçok vitamin ve mineral içerirler.
Erikleri taze ya da kuru olarak tüketebilirsiniz. Erik suyu ve kuru erik, kabızlık ve osteoporoz dahil olmak üzere çeşitli sağlık koşullarını iyileştirmesiyle bilinir. İşte eriğin tüm faydaları…
KABIZLIĞI GİDERMEDE ETKİLİDİR
Kuru erik ve kuru erik suyu, kabızlığı giderme yetenekleriyle iyi bilinir. Bu kısmen kuru eriklerdeki yüksek lif miktarından kaynaklanmaktadır. Bir kuru erik 1 gram lif sağlar. Eriklerdeki lif çoğunlukla çözünmez, yani suyla karışmaz.
Bu da tuvalete hacim ekleyerek kabızlığı önlemede rol oynar ve atıkların sindirim sisteminden geçiş hızını artırabilir. Ek olarak, kuru erik ve erik suyu, doğal müshil etkileri olan sorbitol içerir. Kuru erik yemenin kabızlığı tedavi etmede, genellikle kabızlığı gidermek için kullanılan bir lif türü olan psyllium gibi diğer birçok müshil türünden daha etkili olduğu gösterilmiştir.
Bir çalışmada, üç hafta boyunca her gün 50 gram kuru erik tüketen kişiler, psyllium tüketen bir gruba kıyasla daha az kabızlık şikayeti bildirdiler.
Aynı anda çok fazla kuru erik yemenin ishal gibi istenmeyen etkilere yol açabileceğini akılda tutmak önemlidir. Bunun olmasını önlemek için günde 1/4–1/2 fincan (44–87 gram) porsiyon tüketmek en iyisidir. Kuru erik suyu tüketiyorsanız, şeker ilavesiz %100 meyve suyu olduğundan emin olun ve porsiyon boyutunu günde 118–237 ml ile sınırlayın.
ZENGİN BİR ANTİOKSİDAN DEPOSUDUR
Erik suyu ve kuru erik, iltihaplanmayı azaltmaya ve hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan ve kalp hastalığı ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilecek polifenol antioksidanları özellikle yüksektir.
Aslında, bazı araştırmalar eriklerin nektarin ve şeftali gibi diğer popüler meyvelere göre iki kattan fazla polifenol antioksidan içerdiğini göstermiştir. Birçok laboratuvar ve hayvan çalışması, erik suyu ve kuru erikteki polifenollerin güçlü antienflamatuar etkilere sahip olduğunu ve ayrıca genellikle hastalığa yol açan hücrelere zarar vermesini önleme becerisine sahip olduğunu bulmuştur.
Bir test tüpü çalışmasında, eriklerdeki polifenoller, eklem ve akciğer hastalıklarıyla ilişkili inflamatuar belirteçleri önemli ölçüde azaltmıştır. Spesifik bir polifenol türü olan antosiyaninler, erik ve kuru eriklerde bulunan en aktif antioksidanlardır. Kalp hastalığı ve kanser riskini azaltmak da dahil olmak üzere güçlü sağlık etkilerine sahip olabilirler.
KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR
Erikler, kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir. Erik suyu ve kuru erik, karbonhidrat bakımından oldukça yüksek olmasına rağmen, yendikten sonra kan şekeri seviyelerinde önemli bir artışa neden olmuyor gibi görünmektedir.
Bu, kan şekeri regülasyonunda rol oynayan bir hormon olan adiponektin düzeylerini artırma potansiyellerine bağlanır. Ek olarak, eriklerdeki lif, kan şekeri üzerindeki etkilerinden kısmen sorumlu olabilir. Lif, yemekten sonra vücudunuzun karbonhidratları emme hızını yavaşlatarak kan şekerinin ani yükselmesi yerine kademeli olarak yükselmesine neden olur.
Dahası, erik ve kuru erik gibi meyveleri tüketmek, daha düşük tip 2 diyabet riski ile ilişkilidir (21). Bununla birlikte, kuru erik kalorisi yüksek olduğundan ve aşırı yenmesi kolay olduğundan, porsiyon boyutlarınızı kontrol altında tuttuğunuzdan emin olmanız önerilir.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Kuru erik, kemik sağlığını iyileştirmek için faydalı olabilir. Bazı araştırmalar, kuru erik tüketimini, düşük kemik yoğunluğu ile karakterize edilen osteoporoz ve osteopeni gibi zayıflatıcı kemik koşulları riskinin azalmasıyla ilişkilendirmiştir.
Eriklerin sadece kemik kaybını önlediği gösterilmekle kalmaz, aynı zamanda halihazırda meydana gelen kemik kaybını tersine çevirme potansiyeline de sahip olabilir. Ek olarak araştırmalar, kuru erik tüketmenin kemik oluşumunda yer alan belirli hormon düzeylerini artırabileceğini düşündürmektedir.
Kuru erik ayrıca K vitamini, fosfor, magnezyum ve potasyum dahil olmak üzere kemik koruyucu etkileri olan çeşitli vitamin ve mineraller içerir.
KALP SAĞLIĞINA FAYDALIDIR
Düzenli olarak erik suyu ve kuru erik tüketmek kalp sağlığını koruyucu etki gösterebilir. Kalp hastalığı için önemli risk faktörleri olan yüksek kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürme potansiyelleri açısından incelenmiştir.
Bir çalışmada, kuru erik suyu içen ve sekiz hafta boyunca her sabah üç veya altı kuru erik yiyen denekler, aç karnına sadece bir bardak su içen bir grupla karşılaştırıldı. Kuru erik ve kuru erik suyunu tüketenler, su içen gruptan önemli ölçüde daha düşük kan basıncı seviyelerine, toplam kolesterole ve "kötü" LDL kolesterole sahipti.