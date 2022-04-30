30 yaşını geçenler dikkat! O belirti kemik erimesinin habercisi olabilir…

Kemik erimesi başlangıçta teşhis edilmesi zor bir rahatsızlık olsa da ilerleyen süreçlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bir çok nedeni olsa da belirli durumlarda daha sık görülen kemik erimesi hakkında tüm detaylar ise bu yazıda sizleri bekliyor.

OSTEOPOROZ NEDİR?

Osteoporoz diğer adıyla kemik erimesi, kemiğin doğal yapısını kaybederek güçsüzleşmesiyle oluşur. Sağlıklı bir kemiğin içerisinde boşluklu, bal peteğine benzer bir görüntü bulunur. Boşlukların boyutunun artması ise kemiklerin gücünü ve yoğunluğunu kaybetmesine neden olur. Bu durumda kemiğin dış tarafı da incelerek zayıflar.

Kemik erimesi her yaştan insanın karşılaşabileceği bir sorundur ancak ilerleyen yaşlarda ve özellikle kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Kemiklerin erimesi günlük yürüme ve ayakta durma gibi hareketlerde bir sorun oluşturmasa da çok daha kolay kırılmalarına neden olur.

Kemik erimesiyle birlikte ortaya çıkabilecek olan kırıklar oldukça ağrılı olabilir. Risk faktörleri arasında kadın olmak, cinsiyet hormonlarının seviyesinde düşüklük, vücut ağırlığının az olması, ilerleyen yaş ve menopoz bulunmaktadır.

KEMİK ERİMESİNİN BELİRTİLERİ

Erken dönemde fazla belirti göstermeyen kemik erimesi, çoğu zaman bir kırık oluşana dek bu rahatsızlıktan muzdarip olduklarının farkına varmaz. Önceden fark edilebilecek belirtiler ise şöyledir;

Diş etlerinin çekilmesi

Ellerde tutma ve kavrama gücünün azalması

Çabuk kırılan ve ince tırnaklar

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyor veya ailenizde kemik erimesi geçmişi bulunuyorsa bir hekime danışmanızda fayda var.