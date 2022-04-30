30 yaşını geçenler dikkat! O belirti kemik erimesinin habercisi olabilir…

Kemik erimesi başlangıçta teşhis edilmesi zor bir rahatsızlık olsa da ilerleyen süreçlerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bir çok nedeni olsa da belirli durumlarda daha sık görülen kemik erimesi hakkında tüm detaylar ise bu yazıda sizleri bekliyor.
OSTEOPOROZ NEDİR?
Osteoporoz diğer adıyla kemik erimesi, kemiğin doğal yapısını kaybederek güçsüzleşmesiyle oluşur. Sağlıklı bir kemiğin içerisinde boşluklu, bal peteğine benzer bir görüntü bulunur. Boşlukların boyutunun artması ise kemiklerin gücünü ve yoğunluğunu kaybetmesine neden olur. Bu durumda kemiğin dış tarafı da incelerek zayıflar.
Kemik erimesi her yaştan insanın karşılaşabileceği bir sorundur ancak ilerleyen yaşlarda ve özellikle kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Kemiklerin erimesi günlük yürüme ve ayakta durma gibi hareketlerde bir sorun oluşturmasa da çok daha kolay kırılmalarına neden olur.
Kemik erimesiyle birlikte ortaya çıkabilecek olan kırıklar oldukça ağrılı olabilir. Risk faktörleri arasında kadın olmak, cinsiyet hormonlarının seviyesinde düşüklük, vücut ağırlığının az olması, ilerleyen yaş ve menopoz bulunmaktadır.
KEMİK ERİMESİNİN BELİRTİLERİ
Erken dönemde fazla belirti göstermeyen kemik erimesi, çoğu zaman bir kırık oluşana dek bu rahatsızlıktan muzdarip olduklarının farkına varmaz. Önceden fark edilebilecek belirtiler ise şöyledir;
Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyor veya ailenizde kemik erimesi geçmişi bulunuyorsa bir hekime danışmanızda fayda var.
İlerleyen kemik erimesi ise ciddi belirtiler göstermeye başlıyor. En sık görülen belirtileri ise;
KIRIK
Kemiklerin erimesi sonucunda hem iç hem de dış yüzeyden dış kaybeden kemikler, özellikle kol ve bacaklara binen yüksek miktardaki yük nedeniyle kolayca çatlakların ve kırıkların oluşmasına neden olabilir.
BOYUN KISALMASI
Gençlik çağlarındaki boydan 3 cm'den fazla kısalmak kemik erimesinin başlıca belirtileri arasında yer almaktadır.
YAYGIN AĞRI
Kemik erimesi olan hastalarda aniden ve çok şiddetli biçimde olan bel ve sırt ağrıları ile hareketlerde gözle görünür bir kısıtlanma fark ediliyorsa bu kırıkların habercisi olabilir. En kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var.
KEMİKLERDE ŞEKİL BOZULMALARI
Kemiklerde oluşan kırıklar, özellikle uzun kemiklerde şekil bozukluklarına neden olabilir. Bu durum dışarıdan fark edilecek boyutta olmasa dahi uzman eşliğinde düzenli kontrollerin yapılması gerekmektedir.
NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR
Omurgada oluşan kemik erimesinin meydana getirdiği omurga kırıklarında, omurilik kanalına yapılan baskı sonucu uzuvlarda his kaybı veya idrar kaçırma gibi değişen düzeylerde sinir sistemi problemleri gözlemlenebilir.
KAMBURLUK
Aynı şekilde omurgada oluşan kırıklar sonucunda omurganın öne eğilme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumun sonucunda ise farklı boyutlarda kamburluklar meydana gelebilir.
Diğer belirtileri ise şöyle özetlemek mümkün;
Uzmanlar ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesinin önüne geçilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle gençlikte yaşam tarzını değiştirip gerekli önlemleri almanın hayati önem taşıdığının altını çiziyor. Ayrıca menopoz sonrasında kadınların uzman bir hekim eşliğinde düzenli olarak kemik taramalarının yapılmasının gerekliliğini vurguluyorlar.
KEMİK ERİMESİ HANGİ DURUMLARDA DAHA YAYGINDIR?
İLERLEYEN YAŞ
Kemik erimesinde en önemli risk grubunu yaşlılar oluşturuyor. Hayatımız boyunca kemikler yenilenirken bu durum 30'lu yaşlardan itibaren yavaşlar ve kemikler daha hassas hale gelerek kırılganlaşır. Bu nedenle 30 yaşından sonra her yaşta kemik erimesi için tetikte olmakta fayda var.
MENOPOZ
Ortalama 45–55 yaş aralığında kadınlarda görülen menopoz, doğal bir süreç olmasına karşın kemik erimesi için önemli bir etken olarak kabul edilmektedir. Menopozda yaşanan hormon seviyesindeki değişimler, kadınların daha hızlı bir şekilde kemik kaybetmesine yol açar.
Aynı şekilde erkekler de bu yaşlarda kemik kaybetmesine karşın bu oran kadınlarınkinden daha azdır. Ancak 65-70 yaş aralığına gelindiğinde kadınlarla erkekler benzer seviyelerde kemik kaybı yaşar.
Kemik erimesi için diğer nedenler ise şöyle sıralanabilir;
Bazı nedenlerin önüne geçmek mümkün olmasa da diğerleri için alınabilecek önlemler bulunuyor. Örneğin düzenli spor yapmak ve sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak kemik erimesi yaşama ihtimalinizi azaltacaktır.
Ciddi sonuçları olan kemik erimesi çok ağrılı ve uzun süre iyileşmeyen kırıklara yol açabilir. Eğer kemik erimesine dair semptomlar yaşadığınızı düşünüyorsanız en kısa sürede bir hekime görünmeniz gerekmektedir.