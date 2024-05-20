300 hastalığı taklit ediyor! Basit bir sinek ısırığı demeyin: Ölümcül hastalık sebebi...



SİNEK VE PİREDEN DE BULAŞABİLİYOR

Lyme'ın sadece kenelerden geçen bir hastalık olmadığını kaydeden Prof. Dr. Turhan, "Son yıllarda daha iyi anlaşıldığı üzere lyme hastalığına sebep olan Borrelia bakterileri sadece kenelerle değil, bazı sinek, böcek, tahtakuruları, hamam böcekleri, akrep gibi haşerelerin yanı sıra kedilerle gelen bit ve pire gibi vektorler (taşıyıcılar, aracılar) ile de bulaşabilmektedir. Yine son yıllarda daha iyi anlaşılan hususlar olarak da Lyme eşler arasında cinsel yolla bulaşabilmektedir. Yine anneler eğer lyme hastalığına sahipse hiç farkına varamadan hamilelikleri döneminde taşımakta oldukları cenine plasenta ya da göbek kordonu denilen besin ve dolaşım köprüsüyle bu bakterileri fiziki olarak yavrularına bulaştırabilmektedirler" açıklaması yaptı.





300 HASTALIĞI TAKLİT EDİYOR

Lyme enfeksiyonunun belirtilerinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Turhan, "Lyme, 300 farklı hastalığı taklit edebilmektedir. Halsizlik, yorgunluk, parmaklarda ya da diz kalça gibi eklemlerde tutulma, bedenin değişik yerlerinde uyuşma ve karıncalanmalar, kadın hastalarda adet düzensizlikleri, bazen adım atacak kadar güç kuvvetin ya da dermanın olmaması, baş dönmeleri, sersemlik hali, ardı arkası kesilmeyen, yer değiştiren ve artıp azalan eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı, kulaklarda çınlama ve uğultular, gözlerde cisimcik uçuşmaları, gözlerde kuruluk, göz kapağında ya da kollar, bacaklar ya da gövdede kas seğirmelerinin olması, huzursuz bağırsak sendromu, huzursuz bacak sendromu, beyin yorgunluğu, yüksek tansiyon atakları bu belirtilerden bazılarıdır. Hastalar çoğunlukla enfeksiyon bölümleri yerine nöroloji, ortopedi, kardiyoloji gibi branşlara başvurmaktadır ve lyme yerine farklı hastalık tanıları alabilmektedir. Hastaların bağışıklık sistemi güçlüyse bu enfeksiyon belki kendiliğinden sınırlanabilmektedir ya da silik şikayetlerle yaşamını devam ettirebilmektedir. Ancak kronik lyme hastaları teşhis konulmadıkça belirtilerle yaşamaya devam edeceklerdir" dedi.