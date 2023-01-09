4 kanser türü ile savaşan mucize buluş! Antikanser özelliği bulunuyor...



'İLAÇ OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİ YÜKSEK'

Kanser tedavisinde 3 yöntemin sıklıkla kullanıldığını ve bunların da dezavantajları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bıyıklıoğlu, "Kansere karşı bilinen 3 tedavi yöntemi var; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Bunların avantajı olduğu kadar çok fazla yan etkileri var. Hastaları bir yandan iyileştirirken diğer hücrelere zarar vererek farklı sıkıntılar yaratabiliyor. Sentezleri gerçekleştirilen ve patentleri alınan bu bileşiklerimizin hem kemoterapi hem de kanser tedavi yöntemlerine alternatif olarak dünyada kullanılan, daha az yan etkili bir yöntem olan fotodinamik terapi yöntemlerinde ilaç olarak kullanılma potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. İlaca dönüşme ihtimali uzun bir süreçte olacak ama bunlar elimizde ciddi bir bulgu olarak duruyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz olumlu sonuçlar alıp, ülke ekonomisine katkıda bulunmak. İlgili kuruluşlardan destek bekliyoruz" dedi.