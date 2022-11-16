40 yaş merdiven testiyle hastalığınız ortaya çıkıyor! Eğer 3-4 kat merdiven çıkarken nefesiniz kesiliyorsa...

Kişilerin kendilerini "40 yaş merdiven testiyle" değerlendirebileceğinin altını çizen Köksal, "40 yaşlarında bir kişi normal tempoda 3-4 kat merdiven çıkabilir, yaşıtları ile aynı şekilde efor sarf eder ve bunu yaparken nefesi kesildiği için durmak zorunda kalmaz. Eğer 40'lı yaşlardaysanız ve 3-4 kat merdiven çıkarken veya efor sarf ederken yaşıtlarınızdan daha erken durmak zorunda kalıyor, nefesiniz daralıyor ve çarpıntınız oluyorsa, kalp kapağınızda problem olma ihtimali yüksektir." diye konuştu.

Prof. Dr. Köksal, akciğerlerden gelen temiz kanı kalbe taşıyan mitral kapakta kaçak olması durumunda görevini yerine getiremediğine dikkati çekerek, "Kalp yeterince temiz kanı vücuda pompalayamaz ve kan akciğerlerde birikir. Kan vücuda yeterince pompalanamayınca insan kendini halsiz, yorgun, bitkin hisseder ve çabuk yorulur. Ayrıca pompalanamayan kanın akciğerlerde toplanması ile akciğerlerde su toplanır ve kişi hareket etmekle nefes darlığı hisseder, tıkanır." dedi. Kişinin bu durumda özellikle merdiven veya yokuş çıkarken sık sık dinlenmek zorunda kaldığına değinen Köksal, mitral kapakta sorun tespit edilmesi halinde, sürekli doktor takibinde olunması gerektiğini belirtti.

TUZ MİKTARINA DİKKAT EDİLMELİ

Köksal, her mitral kapak hastasının ameliyat edilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalık yılda bir kez doktor kontrolü ve ilaç tedavisi ile kontrol altında da tutulabilir. Ameliyata gerek duyulması halinde ise farklı ameliyat teknikleri değerlendirilebilir. Bunlar içinde en çok tercih edilen 'kapalı yöntemle mitral kapak tamiri' hastaya uzun vadede yaşam konforu sağlar."

Mitral kapağında kaçak veya kan sızdırması olan hastalara özellikle az tuzlu beslenmeleri konusunda uyarıda bulunan Köksal, burada sadece az tuzlu yemek veya tamamen tuzu kesmenin yeterli olmayabileceğini, içinde tuz olan maden suyu, turşu, kuru yemiş gibi gıdalara da dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.