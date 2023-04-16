6 kişiden 1'inde görülmeye başladı! Mutfağınızdaki malzeme kısırlığa neden oluyor: Sakın kullanmayın

Diyarbakır'da, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporları üzerine yüzde 15’lere varan kısırlık oranının temel nedenlerini sıralayarak, uyarıda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 16.04.2023 10:56 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelindeki kısırlık sorununa ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, küresel yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 17,5'i ya da yaklaşık her altı kişiden biri, tedavi eksikliği nedeniyle kısırlık sorunu yaşıyor. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer ise, DSÖ raporlarına göre, artık kısırlık oranlarının git gide arttığını gösterdiğini, kendi çalışmalarına baktıklarında da günden güne, yıldan yıla dramatik bir şekilde artmış olduğunu göstermekte olduğunu vurguladı.





"EN ÖNEMLİ NEDENLERDEN BİR TANESİ YAŞAM BİÇİMİNİZLE ALAKALI BİR DURUM"

Yüzde 15'lere varan ciddi bir kısırlık oranı artmış olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Kısırlık oranı niye artıyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu önemli. En önemli nedenlerden bir tanesi yaşam biçiminizle alakalı bir durum. Hem genetik faktörler, hem çevresel faktörler, hem de yaşam biçimi. Bunlardan bir tanesi obezite. Kilo artışı hem kadınlarda, hem erkeklerde ciddi anlamda bir hormon bozukluğuna neden olabilmekte. Kadınlarda özelikle obeziteyle ilişkili olan polikisikover dediğimiz hormon bozukluğu problemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Buna bağlı olarak da kısırlık oranları artığını görüyoruz. Mümkün olduğu kadar kilo artışından arınmamız gerekiyor. İşlenmiş gıdalar veya ambalajlı gıdalar vücudun imbalansına neden olarak böylece hormonların bozmasına neden oluyor. Kadınlarda yumurta kalitesinin bozulmasına neden olmakta. Erkeklerde sperm sayısının azalmasına ve sperm morfolojisinin ciddi anlamda etkilenmesine neden olabilmekte" dedi.