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91 yaşındaki Mehmet amca uzun yaşamanın sırrı açıkladı! Yemek yemeden önce...

Kahramanmaraş'ta yaşayan 91 yaşındaki Mehmet amca, uzun ve sağlıklı bir hayat sürmesinin ardındaki sırlarını anlattı. Nasıl beslendiğinden ve bu yaşına kadar pehlivanlık yaptığından bahseden Mehmet amca, birçok tavsiyede bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:33
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91 YAŞINDAKİ MEHMET AMCA UZUN YAŞAMANIN SIRRI AÇIKLADI!

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Söyler, "Bu yaşıma kadar doğal gıdalarla beslendim. Evimden margarini hep uzak tuttum. Sabahları süt içtim, pekmez yedim" ifadesini kullandı.



"EVİME MARGARİN YAĞINI KESİNLİKLE GİRDİRMEDİM"
Uzun süre pehlivanlık yaptığını söyleyen Söyler, "Ben 91 yaşındayım. Bu yaşıma kadar margarin yağı tüketmedim. Zeytinyağı tükettim, bulgur pilavı yedim. Kendimi çok güçlü hissediyorum güçlü bir adamım. Ben uzun sürede pehlivanlık yaptım. Benim sırtımı kimse yere getiremedi. Askerde de 8 ay pehlivanlık yaptım. Askerde de benim sırtımı kimse yere getiremedi. Gücümle hala duruyorum. Ben sütlü kaymak, bulgur pilavı, halis mercimek çorbasıyla beslendim. Evime margarin yağını kesinlikle girdirmedim" dedi.



"SABAHLARI MUTLAKA SÜT İÇSİNLER"
Uzun yaşamak isteyenlere tavsiyeler veren Mehmet Söyler, "Sabahları mutlaka süt içsinler. Yemek yemeden önce mutlaka süt içsinler. Daha sonra pekmez ve tereyağı karıştırıp yedikten sonra işime bakarım. Hayat bu derim. Bu sağlıksız yabani yağları yemesinler. Topraklarına kendi elleriyle eksinler kendi elleriyle diksinler. Eğer hiç yoksa da evlerinin önüne iki kök zeytin diksinler. O zeytinler kendi evlerini besler. Yağını verir, zeytinini verir, turşuluğunu verir. Bu sağlıksız margarin yağları tüketmesinler. Ben annemin tek evladıyım. Bu zamana kadar benim yediğim içtiğim süt, kaymak ve davarların yağı başka bir şey yok" ifadesini kullandı.

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