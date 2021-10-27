Aç olmadığımız halde neden yemek yeriz?

ZEVK ALMAK İÇİN YİYORUZ

Yüksek oranda tuz, yağ veya rafine şeker içeren gıdalar 'zevk merkezi' hipotalamusu uyarır. Bu besinleri gördüğümüzde veya kokusunu aldığımızda daha önceki deneyimlerimizde bu besinleri yemekten aldığımız keyfi hatırlarız. Buna bağlı olarak da aç olmasak bile yeme isteği uyanır ve yeriz.

YORGUNLUKTAN YİYORUZ

Leptin ve ghrelin, açlık ve tokluk duygularını düzenleyen hormonlardır. Leptin iştahı bastırmak için çalışır, ghrelin ise açlık sinyallerini artırır. Yeterince dinlenemediğimizde, vücutta daha fazla ghrelin ve daha az leptin salgılanır ve bu da vücudumuzun yiyeceğe ihtiyacı olmasa bile aç hissetmemiz neden olur.