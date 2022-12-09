Adet Kanı Rengi Koyu Kırmızı Olursa Ne Olur? Koyu Kırmızı Pıhtılı Adet Kanaması Neden Olur, Normal Mi?

Adet kanı rengi koyu kırmızı olursa ne olur, tehlikeli mi gibi sorular kadınlar arasında sıkça sorulmaktadır. Sağlıklı bir adet döngüsü için bilinçli olmak isteyen hanımlar koyu renkli ve parçalı adet kanaması neden olur, regl kanı neden koyu olur gibi suallerin yanıtlarını merak etmektedir. Bizlerde siz kıymetli okurlarımız için bu içeriğimizde koyu kırmızı pıhtılı adet kanaması nedenleri ve adet kanının koyu kırmızı gelmesi normal mi, değil mi hakkında ayrıntılı bilgileri yanıtladık.

Koyu Kırmızı Adet Kanı Neden Olur, Normal Mi?

Ergenlik çağı itibariyle başlayıp menopoz dönemine kadar aylık periyotlarla yaşanan regl, bazı durumlarda farklılıklar gösterebilir. Bu değişikliklerin nedenlerini, çok büyük sıkıntıları işaret etmese bile bilmekte fayda vardır. Örneğin, bazı hanımlar sıkıntısız, sancısız regl olurken bir sonraki adet döngüsünde sancılı bir regl yaşayabilir. Yine adet döngüsünde normal kanaması olan bir kişinin sonradan adet kanında koyulaşma veya pıhtılaşma görülebilir. Regl kanının koyu kırmızı ve yoğun olmasının başlıca nedenleri ise şunlardır;

• Düşük progesteron hormonu

• Yüksek östrojen hormonu

• Kandaki oksijen oranında düşüklük

Yukarıda belirtilen nedenler zaman zaman adet kanının koyu kırmızı ve yoğun kıvamlı olmasına neden olabilir kadınların başına sıklıkla gelen bir durumdur, normal yani olağan kabul edilir endişe duymanıza gerek yok. Tabi ki bu her zaman geçerli değildir, kişiye, hormonlarına ve o ayki adet döngüsüne göre değişiklik gösterebilir, bu yüzden en doğru bilgiyi uzman kadın hastalıkları hekimine muayene olarak alabilirsiniz.

Pıhtılı Adet Kanı Neden Olur, Normal Mi?

Tıpkı koyu kırmızı adet kanının sıklıkla görüldüğü gibi pıhtılı veya parçalı adet kanaması da hanımların başına sıkça gelebilen bir durumdur. Regl kanında pıhtı gören kişiler endişeye kapılmamalı çünkü bu olağan bir durumdur. Adet sürecinde uterusu iç duvarını kaplayan endometriyal hücreler bedenden ayrılırlar , bu durum gerçekleşirken rahmindeki kanın koyulaşmasına ve pıhtılaşmasına neden olan proteinler serbest kalır. Regl kanında pıhtı oluşumu hayati bir tehlikeyi işaret etmez.