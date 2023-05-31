Adeta beynin motoru! 100 yaşında bile 20’lerde bir hafızanın sırrı bu meyvede

Araştırmacılar, denemenin başlangıcında yetersiz beslenen yetişkinlerin hafıza işlevinin, takviye şeklinde günde 500 mg flavanol tükettikten sonra düzeldiğini buldular.
New York'taki Columbia Üniversitesi'nde nöropsikoloji profesörü olan Adam Brickman, bulgunun "bilişsel işlevi iyileştirmek için flavanol açısından zengin beslenme sisteminin pozitif etkisi olduğunu" söyledi.
Çalışmada, 71 yaş civarında 3.500'den fazla sağlıklı yetişkin, üç yıl boyunca 500 mg'lık bir takviye veya plasebo aldı. O dönemde hafıza testlerinden geçtiler ve diyet anketlerini tamamladılar.
Araştırmacılar, flavanol alanların hafıza puanlarının biraz arttığını söyledi. Ancak bu grupta, zayıf beslenme ve başlangıçta düşük flavanol kullanımı olan kişilerde daha büyük gelişmeler oldu.
Bu alt küme, plasebo grubuna kıyasla puanların ortalama yüzde 10,5 arttığını gördü ve temel hafıza ise; yüzde 16 arttı.
Araştırmacılar, flavanol eksikliği olmayan insanlar üzerinde flavanollerin hiçbir etkisinin olmadığını, ancak flavanol bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin hafıza işlevini iyileştirebileceğini söyledi.
Reading Üniversitesi'nde beslenme ve gıda bilimi profesörü ve araştırmanın ortak araştırmacısı Gunter Kuhnle, bulguları "heyecan verici" olarak nitelendirdi.
Sonuçların "diyette optimum miktarda (500 mg) flavanol olduğunu öne sürdüğünü" söyledi.
Queen's University Belast'ta beslenme ve önleyici tıp başkanı Profesör Aedin Cassidy; "Bu veri, çay, kakao, elma ve meyvelerde bulunan flavanol adı verilen flavonoidlerin bir dozunun hafızayı geliştirmek için anahtar olduğunu gösteren gerçekten önemli bir çalışmadır." açıklamasında bulundu.
Cassidy; "Beyin sağlığındaki bu iyileştirmeler için gereken doz kolayca elde edilebilir. Örneğin, bir fincan çay, altı kare bitter çikolata, birkaç porsiyon orman meyvesi ve elma birlikte yaklaşık 500 mg oranını tamamlamasını sağlar" diyerek günlük tüketilmesi gereken besin listesini verdi.
Fakat tüm bu verilere rağmen elde edilmesi gereken çok daha fazla bilgi bulunuyor. Bu sebeple uzmanlar, daha fazla araştırma yapılması gerektiğine de vurgu yapıyor.
Araştırma, The Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.