Adeta beynin motoru! 100 yaşında bile 20’lerde bir hafızanın sırrı bu meyvede

Queen's University Belast'ta beslenme ve önleyici tıp başkanı Profesör Aedin Cassidy; "Bu veri, çay, kakao, elma ve meyvelerde bulunan flavanol adı verilen flavonoidlerin bir dozunun hafızayı geliştirmek için anahtar olduğunu gösteren gerçekten önemli bir çalışmadır." açıklamasında bulundu.

Cassidy; "Beyin sağlığındaki bu iyileştirmeler için gereken doz kolayca elde edilebilir. Örneğin, bir fincan çay, altı kare bitter çikolata, birkaç porsiyon orman meyvesi ve elma birlikte yaklaşık 500 mg oranını tamamlamasını sağlar" diyerek günlük tüketilmesi gereken besin listesini verdi.