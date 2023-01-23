Adeta "sessiz katil": Kalbinizdeki bu belirtiye dikkat! Kadınlarda daha fazla görülüyor





"DERİN KEDER KIRIK KALP SENDROMUNU TETİKLER"

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kadınlarda sık görülen kalp hastalıklarını şu şekilde açıkladı: "Kadınlar her türlü kalp hastalığına yakalanabilir. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da en sık görülen kalp hastalığı türü koroner arter hastalığıdır. Ancak daha az yaygın olan ancak kadınları erkeklerden daha sık etkileyen bazı kalp hastalığı türleri vardır. Koroner mikrovasküler hastalık, kalbin en küçük damarlarında kan akışını engelleyen spazmlardan kaynaklanan göğüs ağrısı durumudur.

Genellikle dinlenme veya rutin aktiviteler sırasında olur. Bu ciddi durum, kalp krizi veya diğer kalp hastalıkları geçirme riskinizi artırır. Daha küçük damarlardaki tıkanıklıkları görüntüleme testlerinde görmek daha zor olabileceğinden, bu türü teşhis etmek daha zor olabilir. Kırık kalp sendromunda güçlü göğüs ağrısı veya kalp krizi gibi görünen diğer belirtilerdir. Derin keder, öfke veya şaşkınlık gibi güçlü duyguların stresinden kaynaklanır. Sağlıklı olsanız bile olabilir. Çoğunlukla menopozdan sonra kadınları etkiler ve genellikle kalıcı bir hasara neden olmaz. Varyant anjina ise kalp atardamarlarındaki spazmlardan kaynaklanan nadir bir şiddetli göğüs ağrısı türüdür. Ağrı genellikle uyku sırasında bir düzende olur. Varyant anjina nadiren kalp krizine neden olur."