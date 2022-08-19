Ağır sırt çantalarına dikkat! Çocuklarda ortopedik problemlere yol açıyor...

İHA Giriş Tarihi: 19.08.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 16:33 PAYLAŞ ABONE OL

Ağır çantaların çocukların kas ve iskelet sistemlerine zarar verdiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, "Okul çağındaki çocuklarımızın sırt, kalça ve omuz ağrılarının önemli bir nedeni olan ağır ve ergonomik olmayan çanta taşınma alışkanlığı ortopedik problemlere sebep oluyor" dedi.

BOYUNDA VE KALÇADA SORUN OLUŞABİLİR



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, ağır sırt çantaların ortopedik problemlere sebep olması hakkında açıklamalarda bulundu. Okul çağındaki çocuklar arasında sırt problemlerinin artmasından okul çantalarının sorumlu olduğunu vurgulayan Op. Dr. Jotyar Ali, "Bilim insanları, bir çocuğun herhangi bir hasara yol açmadan taşıması gereken maksimum miktarın kendi vücut ağırlığının yüzde 10'u civarında olduğunu bildirmişler. Vücut ağırlıklarının yüzde 15'ini taşırlarsa, yaşlandıkça sırt problemleri gelişme riski artar. Kişinin vücut ağırlığının yüksek bir yüzdesini çok kısa bir süre içinde taşımak bile zararlı bir etkiye sahip olacaktır. Ayrıca, modadaki değişiklikler sorunun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Sırt çantaları artık daha yaygın olarak yalnızca bir omuza takılıyor, vücudun bir tarafındaki yükü iki katına çıkarıyor ve potansiyel olarak çocuğun boynunda ve kalçalarında daha fazla sorun oluşturabiliyor" dedi.