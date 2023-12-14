Ağız kokusunun nedeni sandığınızdan daha ciddi olabilir!

Halitosis yani yaygın olarak bilinen adıyla "ağız kokusu" sosyal ilişkilerde diğer insanlarla etkileşimde bulunurken kişinin özgüvenini azaltabilir ve diğer insanlarla olan iletişimini de olumsuz etkileyebiliyor. "Sıklıkla ağız ve diş sağlığıyla ve KBB ile ilişkilendirilse de, bazen gastrointestinal sorunlar da bu duruma neden olabilir'' diyen Prof. Dr. Hakan Demirci; gastroenteroloji, sindirim sistemi ile ilgili problemleri inceleyen bir branş olduğundan, halitosisin bazı durumlarda bu alanda da kaynaklanabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Hakan Demirci, ''Uzman hekim tarafından gerçekleştirilen gastroenterolojik değerlendirme, sindirim sistemi ile ilgili potansiyel sorunları belirlemeye yardımcı olabilir. Bu, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmeyi, öykü almayı, fiziksel muayeneyi ve kan testlerini içerebilir. Gastrointestinal nedenlere odaklanmak için gastroözofageal reflüyü değerlendirmek için endoskopi benzeri testler istenebilir'' dedi.

"REFLÜ AĞIZ KOKUSU YAPABİLİR"

Prof. Dr. Demirci, ağız kokusunun sindirim sistemi kaynaklı nedenlerini şöyle sıraladı:

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD): Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması durumudur ve bu durum ağız kokusuna neden olabilir.

Helikobakter Pylori Enfeksiyonu: Bu bakteri mide iç yüzeyini etkileyebilir ve bu da ağız kokusuna yol açabilir. Karaciğer Problemleri: Karaciğer fonksiyon bozuklukları veya karaciğer hastalıkları, vücuttaki atıkların birikmesine neden olabilir ve bu da ağız kokusuna yol açabilir.

"Gastroentereloji uzmanı tarafından teşhis edilen bu sürecin sonunda tedavi, temel sorunun nedenine bağlı olarak değişir" diyen Prof. Dr. Demirci, "Örneğin, GERD tedavisi asit baskılayıcı ilaçları, yaşam tarzı değişiklikleri ve bazen cerrahi müdahale içerebilir. Helikobakter pylori enfeksiyonu antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bazı durumlarda, sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ağız kokusunu azaltabilir. Örneğin, reflü hastalığı durumunda asidik yiyeceklerden kaçınma, yatarken başın yüksek tutulması gibi önlemler alınabilir. Ağız kokusu genellikle kötü ağız hijyeni ile ilişkilidir. Diş fırçalama, diş ipi kullanma ve düzenli diş kontrolleri gibi ağız hijyenine dikkat etmek önemlidir. Sindirim sisteminin sağlığını desteklemek için probiyotik takviyeler kullanmak, bazı durumlarda faydalı olabilir. Sosyal ilişkilerde hoş bir izlenim bırakmak için ağız kokusuna dikkat etmek önemlidir. Eğer sürekli bir ağız kokusu sorununuz varsa, bu durumu bir sağlık profesyoneli ile konuşmak önemlidir" şeklinde konuştu.