Ağrı kesici kullanmak böbreklerde hasara neden olabiliyor!

Böbrek taşı oldukça ağrılı ve sağlığı tehdit eden bir durumdur. Kristal şekilnde çökmüş minerallerin oluşturduğu brikintiler, idrar akışını kesebileceği gibi kişide ağrı ve idrarda kanamaya yol açabiliyor. Konu hakkında konuşan Nefroloji uzmanı Dr Bahtışen Güven ise ailesinde böbrek taşı öyküsü bulunan kişilerin olmayanlara oranla 2 kat daha fazla risk altında olduğunu ve 10 yıl içerisinde ise tekrarlama riski bulunduğunu söylüyor.

DHA Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:47 PAYLAŞ ABONE OL

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında vücuttan atık ürünlerin, tuzların ve suyun gerektiği gibi atılamadığını ve böbrek çalışma kapasitesinin yüzde 15 in altına düştüğünde pek çok hayati organlar kalp, akciğer, beyin, kemik iliği, sindirim sisteminin etkilenebileceğini söyledi. Güven, "Böbrek hastalığı olan kişiler sigara içmemeli, doktorların önerdiği kiloyu korumalı ve önerilen diyet ve fizik aktivetelerini devam etmeliler'' şeklinde uyarılarda bulundu.

AĞRI KESİCİ İLAÇLAR BÖBREK HASARINA NEDEN OLABİLİR Kronik böbrek hastalarının, kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, şeker hastalığı olanların, yaşlı insanların, ailede böbrek hastalığı öyküsü olan kişilerin, kalp kateterizasyonu ve kardiyak bypass cerrahisi sonrası akut böbrek hasarı gelişme risklerinin diğer kişilere göre daha yüksek olduğunu belirten Nefroloji uzmanı Dr. Bahtışen Güven, bu durumdaki kişilerde saatler ve günler içinde akut böbrek yetmezliğinin gelişebildiğini belirtti. Dr. Güven ani hasara yol açan nedenler hakkında şu bilgileri paylaştı: "Kalp krizi, ciddi enfeksiyonlar (sepsis) veya böbrek taşlarına bağlı idrar akışının kesilmesi gibi ciddi sağlık sorunlarında, böbreğe zararlı olan bazı ilaçların örneğin parasetamol dışı ağrı kesiciler, antibiyotikler gibi, bitkisel tedavi amaçlı kullanılan ürünler, kusmaya ve ishale bağlı gelişen susuzluk durumunda veya ciddi ani kan kayıpları sırasında ani böbrek hasarı oluşabilir''