Ağrıyı anında kesen ilaç gibi besin! Yediğiniz anda etki ediyor...

Bildirilen en yaygın ağrı biçimleri sırt, kalça, diz ve ayak ağrısıydı. Çalışma yazarları, "Kronik ağrısı olan katılımcılar, sosyal aktiviteler ve günlük yaşam aktiviteleri de dahil olmak üzere günlük işlevsellikte sınırlamalar bildirdiler" dedi.

BU TAKVİYE AĞRILARINIZI AZALTABİLİR Pek çok insan, rahatsızlık hissettiğinde reçetesiz veya reçeteli bir ağrı kesiciye içer, ancak yeni yayınlanan bir çalışma, bu müdahalelerin her zaman gerekli olmayabileceğini öne sürüyor. Çünkü ağrıyı azaltan bir takviye var: zerdeçalda bulunan aktif polifenolik bileşik olan kurkumin.