Ağrıyı anında kesen ilaç gibi besin! Yediğiniz anda etki ediyor...

Takviyeleri almadan önce her zaman doktorunuzla görüşmeniz gerekse de, uzmanlar bu özel takviyenin ciddi yan etkileri olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. Ağrınızı doğal olarak nasıl azaltacağınızı ve bu takviyenin diğer yararları yazımızda sizleri bekliyor.
KRONİK AĞRI SANILDIĞINDAN DAHA YAYGINDIR
Kronik ağrı, diğer insanlar için görünmez olabilse de, ağrıyı yaşayan bireylerin sağlığı ve esenliği üzerinde ciddi bir etkisi olabilir. Kronik ağrı aslında düşündüğünüzden de daha yaygındır.
Pain adlı tıp dergisinde yayınlanan 2022 tarihli bir araştırma, sadece ABD'deki yetişkinlerin yüzde 20'sinin yeni 50 milyondan fazla insanın her gün veya çoğu gün ağrı çektiğini gösterdi.
Bildirilen en yaygın ağrı biçimleri sırt, kalça, diz ve ayak ağrısıydı. Çalışma yazarları, "Kronik ağrısı olan katılımcılar, sosyal aktiviteler ve günlük yaşam aktiviteleri de dahil olmak üzere günlük işlevsellikte sınırlamalar bildirdiler" dedi.
BU TAKVİYE AĞRILARINIZI AZALTABİLİR
Pek çok insan, rahatsızlık hissettiğinde reçetesiz veya reçeteli bir ağrı kesiciye içer, ancak yeni yayınlanan bir çalışma, bu müdahalelerin her zaman gerekli olmayabileceğini öne sürüyor. Çünkü ağrıyı azaltan bir takviye var: zerdeçalda bulunan aktif polifenolik bileşik olan kurkumin.
Aslında, BMC dergisinde yayınlanan 2019 tarihli bir araştırma, üç adet 500 mg curcumin kapsülü ve iki adet 50 mg'lık ağrı kesici ilaç almanın etkilerini karşılaştırdı ve iki ürünün de ağrıyı orta derecede azalttığını buldu.
Ağrı göreceli bir durum olsa da şiddetli diz ağrısı yaşayıp, kurkumin alanların yüzde 94'ü ve ağrı kesici alanların yüzde 97'si ağrılarında en az yüzde 50 iyileşme bildirdi.
DAHA AZ YAN ETKİYE SAHİPTİR
Kurkumin almanın faydaları, standart bir ağrı kesici almanın faydaları ile aynıydı, ancak araştırmacılar ekin açık bir avantajını gördüler: Kurkumin çok daha az yan etkiye sahipti. Örneğin, ağrı kesici alan deneklerin yüzde 28'i ilacı aldıktan sonra mide semptomları için tedaviye ihtiyaç duyarken, kurkumin alan deneklerin hiçbiri böyle bir müdahaleye ihtiyaç duymadı.
UZMANLAR DİĞER FAYDALARINI ANLATIYOR
Araştırmalar, ağrıyı azaltmanın yanı sıra, kurkumin takviyelerinin bir dizi başka faydası da olabileceğini söylüyor. Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki Mikrobesin Bilgi Merkezi, "Klinik öncesi çalışmalardan elde edilen kanıtlar, kurkuminin çok sayıda moleküler hedefi modüle ettiğini ve antioksidan, anti-inflamatuar, antikanser ve nöroprotektif aktiviteler uyguladığını gösteriyor" diyor.