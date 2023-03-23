Aile sahibi olmak hayatınızı kurtarıyor! Evliliğin süresi demanstan koruyor...

Journal of Aging and Health dergisinde geçen yılın sonlarında yayınlanan araştırmaya göre; bekar veya boşanmış bireylerde demans riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi. 150.000 sağlık kaydına erişen araştırmacılar, demans teşhisleri ile sigara kullanımı, yüksek tansiyon, obezite, fiziksel hareketsizlik ve yakın arkadaş sahibi olma gibi faktörler arasındaki bağlantıyı inceledi.
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nde doktor ve araştırmacı olan Asta Håberg, yaptığı açıklamada yeterince iyi bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Fakat asıl çığır açan nokta, 24 yıllık bir süre boyunca 44 ila 68 yaşları arasındaki bireylerin medeni durumlarını klinik bunama veya 70 yaşından sonra hafif bilişsel bozukluk teşhisi ile karşılaştırarak geldi.
Araştırmacılar, uzun süreli evli olanlar arasında en düşük insidansı buldular. Håberg, "Bu durum, evli olmanın ve daha düşük bunama riskinin bağlantılı olduğunu gösteriyor, ancak nedenini bilmiyoruz" diyor.
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nde ortak çalışmacı Vegard Skirbekk, bir teoriye göre evliliğin "bilişsel olarak daha aktif hale getirdiğini, zorluklarla daha iyi başa çıkararak ve daha az strese maruz kalındığını" belirtti. Skirbekk,verdiği demeçte, evliliğin muhtemelen bunama riskinin artmasıyla bağlantılı olan sosyal izolasyonu da önlediğini söyledi.
Bekar veya boşanmış kişiler (grubun %1'inden azını oluşturan birlikte yaşayan çiftler dahil) daha yüksek risk altında olsa da, çocukları olanların riski diğer evli olmayan kişilere kıyasla %60 daha düşüktü.
Håberg, bunun nedenin, ebeveynliğin bilişsel katılım gerektirmesi ve beyinde daha fazla bağlantı kurması olabildiğini, böylece "muhtemelen daha iyi çalıştığını" açıkladı.
Hala birçok bilinmediğini söyleyen Håberg, "Demans geliştirme olasılığı daha düşük olan kişilerin aynı zamanda bir eş bulma ve çocuk sahibi olma olasılığı daha yüksek olabilir" diyor.
Ayrıca Håberg'e göre; eğitim ve evlilik gibi belirli koşullar, bunamayı önlemek veya geciktirmek için "bir tür bilişsel rezerv oluşturuyor" olabilir.