Aile sahibi olmak hayatınızı kurtarıyor! Evliliğin süresi demanstan koruyor...

Journal of Aging and Health dergisinde geçen yılın sonlarında yayınlanan araştırmaya göre; bekar veya boşanmış bireylerde demans riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi. 150.000 sağlık kaydına erişen araştırmacılar, demans teşhisleri ile sigara kullanımı, yüksek tansiyon, obezite, fiziksel hareketsizlik ve yakın arkadaş sahibi olma gibi faktörler arasındaki bağlantıyı inceledi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nde doktor ve araştırmacı olan Asta Håberg, yaptığı açıklamada yeterince iyi bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Fakat asıl çığır açan nokta, 24 yıllık bir süre boyunca 44 ila 68 yaşları arasındaki bireylerin medeni durumlarını klinik bunama veya 70 yaşından sonra hafif bilişsel bozukluk teşhisi ile karşılaştırarak geldi.

Araştırmacılar, uzun süreli evli olanlar arasında en düşük insidansı buldular. Håberg, "Bu durum, evli olmanın ve daha düşük bunama riskinin bağlantılı olduğunu gösteriyor, ancak nedenini bilmiyoruz" diyor.