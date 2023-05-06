Akciğer kanserinin belirtisi! Bu "tırnak testi" hayatınızı kurtarabilir

Tırnaklar arasında bu boşluğun olmaması otomatik olarak akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez, ancak bir semptom olabilir, bu yüzden kontrol edilmeye değer. Hastalığının tek semptomu parmak çomaklaşması olan bir akciğer kanseri hastası Brian Gemmell, mutlaka bu noktada uzmanlara danışılmasının hayati olduğunu vurguluyor.