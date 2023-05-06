Akciğer kanserinin belirtisi! Bu "tırnak testi" hayatınızı kurtarabilir

Uzmanlar, insanların basit bir "tırnak testi" ile semptomlara karşı farkında olmaya dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Parmaklarda "çokmaklaşma" ile ilgili bilmeniz gerekenler hayat kurtarıcı detaylara sahip olabilir.
TIRNAKLARDAKİ AKCİĞER KANSERİNİN ERKEN BELİRTİSİ NEDİR?
Tırnaklarınızı birbirine bastırdığınızda küçük bir ışık göremiyorsanız, parmak çomaklaması yaşıyor olabilirsiniz.Uzmanlara göre bu, parmaklarınızın uçlarının şişmesidir ve akciğer kanserinin bir uyarı işareti olabilir.
Bu durum, yumuşayan tırnağın tabanından başlayarak aşamalar halinde gerçekleşir. Daha sonra tırnak yatağının yanındaki cilt parlar ve ardından yandan bakıldığında tırnaklar normalden daha fazla kıvrılmaya başlar. Son olarak, parmakların yumuşak dokularında sıvı birikmesi nedeniyle parmaklar büyüyebilir ve şişebilir.
Tırnaklar arasında bu boşluğun olmaması otomatik olarak akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez, ancak bir semptom olabilir, bu yüzden kontrol edilmeye değer. Hastalığının tek semptomu parmak çomaklaşması olan bir akciğer kanseri hastası Brian Gemmell, mutlaka bu noktada uzmanlara danışılmasının hayati olduğunu vurguluyor.
Akciğer kanseri belirtileri kişiden kişiye değişir. Bazı insanların çok sayıda semptomu vardır ve bazılarında ise yoktur.