Akciğeri tüm toksinlerden arındırıyor! Düzenli olarak 20 gün tüketmek yetiyor...

BİBER

Yaygın inanışın aksine, biber portakaldan daha yüksek bir C vitamini içeriğidir. Özellikle sigara gibi zararlı alışkanlıklarla akciğerlerine hasar veren bireylerin mutlaka C vitamini tüketmesi önerilmektedir. Hatta, sigara kullanan bireylerin vücudundaki antioksidan depoları büyük oranda zarar gördüğünden diğer bireylerden günlük ortalama 35 mg daha fazla C vitamini tüketmeleri önerilmektedir. Yapılan bir başka çalışma da yüksek C vitamini alan bireylerin akciğer sağlığının almayanlara oranla daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle tatlı kırmızı biber C vitamini bakımından çok zengindir. Sadece 1 orta boyunda bile günlük önerilen alınması gereken C vitamini dozunun %169'u bulunmaktadır.