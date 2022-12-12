Akciğeri tüm toksinlerden arındırıyor! Düzenli olarak 20 gün tüketmek yetiyor...

ELMA Elmanın akciğer sağlığı ve fonksiyonları üzerindeki olumlu etkisi yapılan birçok araştırmayla da kanıtlanmıştır. Haftada 5 ya da daha fazla elma tüketen bireylerin KOAH'a yakalanma riski düştüğü gibi akciğerlerinden bir sağlık sorunu yaşama ihtimalleri de daha azdır. Ek olarak elma tüketen bireylerin astıma yakalanma ve akciğer kanseri olma ihtimali tüketmeyen bireylere oranla belirgin bir şekilde azdır. Bilim insanları bunun nedenini ise elmanın içerisindeki flavonoidlerle ve C vitaminin birleşimi olan yüksek antioksidan seviyesine bağlamaktadır.



BALKABAĞI Göz alıcı rengi ve etli yapısıyla balkabağı tam bir vitamin deposudur. Özellikle karotenoidler açısından çokça zengin olan balkabağı, beta karoten, lutein ve zeaksantin gibi pek çok çeşidini içermektedir. Tüm bu bileşenler ise balkabağının yüksek antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olmasını sağlar. Son araştırmalar, kan seviyesinde yüksek karotenoid seviyesine sahip olmak sadece gençlerde değil yaşlılar için de akciğer fonksiyonlarının daha iyi işlemesini sağlar.