Akciğeri tüm toksinlerden arındırıyor! Düzenli olarak 20 gün tüketmek yetiyor...

Temiz ve sağlıklı akciğerlere sahip olmak için düzenli tüketebileceğiniz besinlerin başında şunlar geliyor...
PANCAR
Pancar bitkisinin hem kök kısmı hem de bitkisi akciğer sağlığı üzerinde olumlu etki eder. İçerisinde bulunan nitrat sayesinde kan damarlarının gevşemesine, oksijen alımının sağlıklı seviyede kalmasına ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Bu açıdan pancarın içerisindeki nitrat, akciğerin sağlıklı işlevlerine devam etmesine yardımcı olur, oluşan sorunların da önüne geçer. Aynı zamanda akciğer sağlığı için oldukça gerekli magnezyum, potasyum ve C vitamini ile karotenoid adlı antioksidanlarla doludur.
BİBER
Yaygın inanışın aksine, biber portakaldan daha yüksek bir C vitamini içeriğidir. Özellikle sigara gibi zararlı alışkanlıklarla akciğerlerine hasar veren bireylerin mutlaka C vitamini tüketmesi önerilmektedir. Hatta, sigara kullanan bireylerin vücudundaki antioksidan depoları büyük oranda zarar gördüğünden diğer bireylerden günlük ortalama 35 mg daha fazla C vitamini tüketmeleri önerilmektedir. Yapılan bir başka çalışma da yüksek C vitamini alan bireylerin akciğer sağlığının almayanlara oranla daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle tatlı kırmızı biber C vitamini bakımından çok zengindir. Sadece 1 orta boyunda bile günlük önerilen alınması gereken C vitamini dozunun %169'u bulunmaktadır.
ELMA
Elmanın akciğer sağlığı ve fonksiyonları üzerindeki olumlu etkisi yapılan birçok araştırmayla da kanıtlanmıştır. Haftada 5 ya da daha fazla elma tüketen bireylerin KOAH'a yakalanma riski düştüğü gibi akciğerlerinden bir sağlık sorunu yaşama ihtimalleri de daha azdır. Ek olarak elma tüketen bireylerin astıma yakalanma ve akciğer kanseri olma ihtimali tüketmeyen bireylere oranla belirgin bir şekilde azdır. Bilim insanları bunun nedenini ise elmanın içerisindeki flavonoidlerle ve C vitaminin birleşimi olan yüksek antioksidan seviyesine bağlamaktadır.
BALKABAĞI
Göz alıcı rengi ve etli yapısıyla balkabağı tam bir vitamin deposudur. Özellikle karotenoidler açısından çokça zengin olan balkabağı, beta karoten, lutein ve zeaksantin gibi pek çok çeşidini içermektedir. Tüm bu bileşenler ise balkabağının yüksek antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olmasını sağlar. Son araştırmalar, kan seviyesinde yüksek karotenoid seviyesine sahip olmak sadece gençlerde değil yaşlılar için de akciğer fonksiyonlarının daha iyi işlemesini sağlar.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, yüksek bir antioksidan ve antienflamatuar deposu olarak sağlığınızı en iyi seviyeye getirmek için mutlaka tüketmeniz gereken bir yiyecektir. İçerisinde bulunan ve aktif bileşeni olan kurkumin adlı madde, akciğer fonksiyonlarının desteklenmesini sağlar. Yaklaşık 2500 kişi ile yapılan bir çalışmada kurkumin tüketiminin akciğer fonksiyonlarının gelişmesiyle doğru orantılı olduğu ortaya çıktı.
DOMATES VE SALÇA
Domatesin içerisinde bulunan likopen adlı antioksidan akciğer sağlığını koruyan maddelerin başında gelir. Aynı madde domatesten yapılan salçanın ve domates sosunun içerisinde de bulunmaktadır. Domates tüketiminin diğer faydalarının arasında ise astımlı kişilerde havayolu iltihabını azaltması ve KOAH'lı bireylerde akciğerin fonksiyonlarını düzeltmesi bulunmaktadır. 2019 yılında yapılan bir çalışmada domates bakımından zengin ve kontrollü bir diyetin astım gibi akciğere etki eden hastalıklarda iyileşmeye neden olduğu gözlemlenmiştir.
YABAN MERSİNİ
Yaban mersinin sağlığınız üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez. Düzenli tüketilmesi halinde akciğer sağlığını iyileştirir ve korur. İçerisinde bulunan malvidin, siyanidin, peonidin ve petunidin gibi pek çok yararlı antosiyanin barındırmaktadır. Bu madde, kansere yakalanma riskini azaltmanın yanında kalp ve karaciğerde adeta bir detoks etkisi sağlar. Antosiyanin, vücutta depolanamadığı için düzenli olarak tüketilmesi büyük önem taşımaktadır. Her gün 1 çay bardağı tüketirseniz akciğerlerinizdeki iyileşmeyi 20 gün içerisinde hızlıca hissedebilirsiniz. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı bir araştırmada yaban mersini tüketmenin akciğer fonksiyonlarındaki yavaşlama ve zayıflamayı aksine çevirdiği ortaya çıkmıştır. Haftada 2 porsiyon ya da daha fazla yaban mersini tüketmek, tüketmemeye oranla fonksiyonlardaki düşüşü %38 azaltmaktadır.
YEŞİL ÇAY
Sağlık bakımından çok yönlü yarar sağlayan yeşil çay, içerisinde kateşin de bulundurmaktadır. Antioksidan ve antienflamatuar özellikleriyle akciğer sağlığı için oldukça etkili bir besindir. Pulmoner fibrozis aslı akciğer dokusunda oluşan ve ilerleyen hastalıklarda da yeşil çayın iyileştirici etkisi olduğu kanıtlanmıştır.
KIRMIZI LAHANA
Her evde kolaylıkla bulunan ve salatalarda severek tüketilen kırmızı lahana, güçlü bir antosiyanin kaynağıdır. Hatta içerisindeki antosiyaninler, kırmızı lahanaya kırmızı rengini veren maddedir. Yapılan çalışmalar sonucunda antosiyanin alımının akciğeri hastalıklardan korumada etkili olduğu ve fonksiyonlarını iyileştirdiği yönünde verilere ulaşılmıştır. Aynı zamanda yüksek lif kaynağı olan kırmızı lahana, bu bakımdan da akciğer fonksiyonlarının iyileşmesine katkıda bulunur.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağını beslenmenize eklemek astım gibi solunum hastalıklarına karşı korunmada büyük rol oynar. İçerisinde bulunan polifenoller ve E vitaminiyle birlikte büyük bir antioksidan ve antienflamatuar deposudur. Son zamanlarda yapılan 871 katılımcının olduğu bir çalışmada da yüksek zeytinyağı tüketimine sahip bireylerde astıma yakalanma riskinin azaldığı saptanmıştır. Akdeniz tipi beslenmede en temel besin maddelerinden biri olarak zeytinyağı, KOAH ve astım gibi hastalıklardan muzdarip kişilerin de akciğer fonksiyonlarında iyileşme sağlamaktadır.
İSTİRİDYE
İçeriğinde bol miktarda selenyum, B vitamini, bakır ve hatta çinko bulunan istiridye, akciğer sağlığını korumak için gerekli bileşenlerin toplandığı bir besindir. Araştırmalarda kanında diğer bireylere oranla daha düşük selenyum ve bakır seviyesine sahip olduğu tespit edilen kişilerin akciğer fonksiyonlarının da daha az olduğunu göstermektedir.
KAHVE
Sabahları içeceğiniz bir fincan kahve, uykunuzu açar, enerjinizi arttırır ve hatta akciğer sağlığınızı da korur. İçerisinde bulunan kafein ve antioksidanlar sayesinde akciğerleri korumayı sağlayan kahve, uzun süreli tüketimde ise daha etkilidir. Düzenli olarak kahve tüketen bireylerin akciğer fonksiyonlarında olumlu gelişmeler gözlemlenmiş ve daha düşük astım riskine sahip oldukları belirlenmiştir. Kahve, aynı zamanda kan damarlarındaki tıkanıkların da açılmasına yardımcı olarak astımlı bireylerin semptomlarında azalma görülmesini sağlar.