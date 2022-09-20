Almanya’dan korkutan tablo! Bu hastalık tedavi gören sayısı 2 kattan fazla artış gösterdi

Federal İstatistik Dairesinin (Destatis) Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle açıkladığı istatistiğe göre, Almanya'da giderek daha fazla sayıda kişi Alzheimer hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor.

Açıklamada, 2000'de 8 bin 116 kişinin Alzheimer nedeniyle yatarak tedavi gördüğü, bu sayının 2020'de 19 bin 356 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Alzheimer'dan ölümlerde de artış yaşandı

Almanya'da 2020'de 9 bin 450 kişi Alzheimer nedeniyle hayatını kaybederken 2000'de bu sayının 4 bin 535 olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, hastalığa yakalanma riski yaşla artarken 2020'de hastaların yaklaşık yüzde 95'i, 65 yaş ve üzerinde olarak kayıtlara geçti.