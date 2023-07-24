Alzheimer daha erken teşhis edilecek! Yalnızca parmak ucundan...

Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda yayımlanan araştırmaya göre, İsveç'te araştırmacılar, 17 farklı birinci basamak sağlık tesisinde kalan 307 orta yaşlı ve yaşlı hastanın verilerini inceledi.

Bu kapsamda, ilk olarak doktorlar tam kapsamlı bir hastanede katılımcıları muayene ettikten sonra teşhis koydu.

İkinci aşamada ise araştırmacılar, Alzheimer hastalarının beyninde bulunan "amyloid beta" proteini ve merkezi sinir sisteminde bulunan "tau" proteinine sahip olup olmadığını anlamak için katılımcılardan kan örneği istedi.

Katılımcılar, daha sonra hafızalarının incelenmesi için kapsamlı klinik muayeneye tabi tutuldu.