Alzheimer hastalığında en büyük etken! Her 2 kişiden birini etkiliyor...

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Alzheimer hastalığının genellikle 65 yaş üzerindeki bireylerde görüldüğünü ve 85 yaş üzerindeki her iki kişiden birinin bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Dünyada yaklaşık 20 milyon Alzheimer hastasının bulunduğunu ifade eden Ağırtaş, hastalığın bulaşıcı ve kalıtsal olmadığını, ancak ailevî yatkınlığın düşük de olsa bir risk faktörü olarak görüldüğünü söyledi. Alzheimer hastalığının risk faktörleri arasında ileri yaş, ailede Alzheimer hastası bulunması, düşük eğitim seviyesi, ciddi kafa travmaları, depresyon ve ağır metal zehirlenmeleri gibi durumların bulunduğunu ifade eden Dr. Ağırtaş, hipertansiyonun da bu hastalık için bir risk oluşturduğunu belirtti.



Hastalığın ilk belirtisinin genellikle unutkanlık olduğunu kaydeden Dr. Ağırtaş, bu durumun zamanla zihinsel bozukluklar, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme ve karar verme güçlüğü gibi belirtilerle ilerleyebileceğini aktardı. Dr. Ağırtaş, hastalarda davranışsal bozukluklar, huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu ve depresyon gibi semptomların da görülebileceğini ekledi.



Dr. Ağırtaş, Alzheimer hastalığının yavaş ilerleyen ancak zamanla hastayı bakıma muhtaç hale getiren bir süreç olduğunu ifade ederek, hastalığın genel olarak üç evrede seyrettiğini belirterek, "Başlangıç evresi, isimleri ve tarihleri unutma, yolunu şaşırma, kelimeleri bulamama, çevresine ilgisizlik, hastalığını kabul etmeme. Orta evre: Belirgin unutkanlık, kişileri tanıyamama, gündelik işlerde yardım ihtiyacı, hayaller görme, depresyon. İleri evre: Aile üyelerini tanıyamama, yemek yemede ve yürümede güçlük, idrarını ve dışkısını tutamama, ciddi davranış bozuklukları" ifadelerini kullandı.

Dr. Ağırtaş, bu hastalıkla mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekerek, vatandaşları belirtileri ciddiye alarak en kısa sürede bir uzmana başvurmaları konusunda uyardı.