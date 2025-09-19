Alzheimer hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor!

Halk arasında bilinen adıyla bunama türü olan alzheimer hastalığı, 65 yaş üstü bireylerde en sık görülürken, özellikle 85 yaşından sonra daha yaygın hale geliyor. Araştırmalara göre, bu yaş grubunda hastalığın görülme oranı yüzde 40-50’lere kadar çıkabiliyor. Alzheimer hastalığında erken teşhisin hayat kurtardığını belirten uzmanlar, belirtilerin nasıl anlaşılacağından bahsetti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Filiz Gözeten Yetiker, Alzheimer hastalığıyla ilgili önemli uyarılarda bulunarak erken teşhisin kritik rolüne dikkat çekti. Alzheimer'ın en önemli bulgusunun unutkanlık olduğunu vurgulayan Yetiker, "Önceleri yakın geçmişe ait olayları unutan hastalar, ilerleyen dönemde geçmiş yaşantılarına dair hatıraları da hatırlamakta zorlanır. Bu durum, günlük yaşam aktivitelerini etkiler ve kişiyi zamanla başkalarının bakımına muhtaç hale getirir" dedi.



Nöroloji Uzmanı Dr. Yetiker, hastalığın kesin bir tedavisi bulunmadığını ancak erken tanı ve uygun ilaç tedavileriyle sürecin yavaşlatılabildiğini belirtirken, "Böylece hem hastaların yaşam kalitesi korunuyor hem de bakım verenlerin yükü hafifliyor" ifadelerini kullandı.