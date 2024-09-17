Alzheimer riski altında olabilirsiniz! Uzman uyardı: “Bu durumlar hastalığın gelişiminde kritik bir rol oynar”

Alzheimer hastalığının demansın en yaygın türlerinden biri olduğunu söyleyen Sandıkçı, 65 yaş ve üzeri kişilerde daha sık görüldüğünü ancak, genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini anlattı. Uzman isim ayrıca hastalığın risk faktörlerini sıraladı.



GÜNLÜK YAŞAMDA ZORLUKLAR YAŞANIR

Alzheimer hastalığının en yaygın belirtisinin unutkanlık ve hafıza kaybı olduğunu; özellikle yakın geçmişi hatırlamada güçlük yaşandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, "Bunun yanı sıra günlük işleri, örneğin alışveriş, yemek yapma, kişisel bakım gibi rutinleri yerine getirmekte zorlanma, zaman ve yer farkındalığının kaybı, kişileri tanımada güçlük de görülebilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise kişilik değişiklikleri, ajitasyon, halüsinasyonlar ve özellikle akşamları artan ruh hali dalgalanmaları ortaya çıkabilir. Ayrıca, planlama, karar verme ve bir işi sürdürme gibi becerilerde zorluklar yaşanır" diye konuştu.





ALZHEİMER HASTALIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ

Alzheimer hastalığının kesin nedeninin henüz bilinmediğini ancak genetik faktörler, yaşlanma, çevresel etmenler ve yaşam tarzı risk faktörlerinin hastalığın gelişiminde rol oynadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, "Örneğin, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, zihinsel ve fiziksel aktivite eksikliği önemli risk faktörlerindendir. Beyinde 'beta amiloid plakları' ve 'tau düğümleri' adı verilen protein birikimleri hastalığın gelişiminde kritik bir rol oynar" şeklinde konuştu.





ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Alzheimer hastalığının şu an için kesin bir tedavisinin bulunmadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, "Ancak klinik araştırmalar umut vadetmekte, mevcut ilaçlar ve terapiler semptomları hafifletmekte ve hastalığın ilerleme hızını yavaşlatmaktadır. Erken teşhis, hastaların yaşam kalitesini artırmada büyük önem taşır. Hastaların yakınlarının da eğitim ve destek almaları önemlidir çünkü Alzheimer ilerleyici bir hastalıktır ve ileri aşamalarda 24 saat bakım gerektirebilir. Hastalığın zorlu sürecinde bilinçli bir yaklaşım ve uygun bakım, düzenli ilaç kullanımıyla birlikte hastaların yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.