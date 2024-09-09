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Alzheimer riskini yüzde 47 azaltıyor! Haftada 1 defa tüketmek yeterli...

Alzheimer hastalığı, beynin hücrelerinin dejenerasyonuyla seyreden ve zamanla kötüleşen bir nörolojik bozukluktur. Genellikle hafıza kaybı, bilişsel becerilerin azalması ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklarla kendini gösterir. Yaşlanmayla birlikte görülme sıklığı artan bu hastalık, dünya genelinde demansın en yaygın nedenlerinden biridir. Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte yakın zamanda yapılan araştırmalar bu besini haftada bir defa tüketmenin Alzheimer riskini yüzde 47 azalttığını göstermektedir...

İHA
Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:56
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ALZHEİMER RİSKİNİ YÜZDE 47 AZALTIYOR! HAFTADA 1 DEFA TÜKETMEK YETERLİ...

Yayınlanan bir araştırmaya göre yumurta tüketimi Alzheimer gelişme riskini azaltıyor. Haftada birden fazla yumurta tüketenlerde ise Alzheimer riski yüzde 47 düşük bulundu. Kolin; hafıza, ruh hali ve kas kontrolü için gerekli bir nörotransmitter olan asetilkolin sentezine katkıda bulunuyor. Bu nedenle yeterli kolin alımının sağlanması bilişsel işlevleri destekleyebiliyor. Bazı nörolojik bozuklukların önlenmesine de yardımcı olabiliyor. Kolin açısından en zengin yiyeceklerden birinin yumurta olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Mihriban Andaç, beslenme önerilerinde bulundu.


"GENÇLERİMİZİN ÇOCUKLARIMIZIN GÜNDE 1-2 YUMURTA TÜKETMELERİ FAYDALIDIR"
Uzm. Dr. Andaç, "Kolin, B grubu vitaminlerinden sayılıyor. Yumurta Kolin açısından önemli besin maddesidir. Ancak en çok sarısında bulunmaktadır. Beyazında daha az bulunmaktadır. Sadece yumurta yemek değil, bunun yanında dengeli beslenmek de çok önemlidir. Protein, yağ, karbonhidrat da her zaman gereklidir. Yumurta çocukların beslenmesinde çok önemlidir. Özellikle organik yumurta ve gezen tavuk dememizin nedeni kolin miktarının çok iyi olmasıdır. Tabii endüstriyel yumurtaları çok sevmiyoruz. Gençlerimizin çocuklarımızın günde 1-2 yumurta tüketmeleri faydalıdır. Öğrenmeleri, motivasyonları, enerjileri, kas hareketleri, uyku düzenleri için tüketsinler" önerisinde bulundu.


"DAHA ÇOK HAŞLAMA VE POŞE ŞEKLİNDE TÜKETİN"
Yumurtanın en çok haşlama ve poşe şeklinde tüketilmesini önerdiğini de belirten Uzm. Dr. Andaç, "Çiğ sebzeyle tüketilirse E vitamini emilimi artıyor. Yetişkinlerde kolesterol sorunu varsa haftada 4-5 yumurta tüketebilirler. İçerisinde kolin bulunan yiyecekler arasında; tavuk eti, hindi eti, sığır eti, kabuklu deniz ürünleri, balık, ıspanak, brokoli, çiğ badem, ceviz, kaju, karnabahar, keten tohumu yer almaktadır. Özellikle keten tohumunu da çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

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