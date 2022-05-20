Alzheimer’a çare meyve! Unutkanlığı önlüyor…

Meyvelerin içerisinde bulunan ve iltihaplanmanın önüne geçen bir flavonoid olarak antiosiyaninlerin böyle bir etkisi olabileceğini düşünen araştırmacılar, gözlemsel bir deney olduğu için sonucu netleştirmenin zor olduğunun da altını çiziyor.

Aşırı kilonun bir sonucu olarak vücutları insüline karşı direnç kazanmaya başladığından hepsi diyabet hastası adayıydı. Bu durum ise demansa neden olan önemli faktörlerden biri olan tip 2 diyabete yakalanma risklerinin de yüksek olduğunu göstermektedir.

İki gruba ayrılan bireyler ortalama olarak 107 santimetre bel çevresi genişliğine sahipti ve 100 kiloya yakınlardı. Vücut kitle indeksleri ise 33 olarak obez kategorisinde sınıflandırılıyorlardı.

Nutrients adlı dergide yayınlanan araştırmada, Cincinnati adlı bölgede yaşayan ve 50 yaşlarının sonlarında olan bireylerle yapılan çalışma ele alındı. Orta yaşlarında kilo almış 33 yetişkin ele alındı.

Küçük bir örneklem grubuyla çalışma yapılmasının yanı sıra başka etkenlerin de bulunabileceğini göz önüne alarak çalışmaların kesinliği ile ilgili daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

Deneye katılan yetişkinler ikiye ayrıldı ve her iki grubun da meyve tüketimini tamamen bırakmaları söylendi. Ardından bir gruba her gün su ile tüketilmesi için yarım fincana eşdeğer olacak yaban mersini içeren bir toz verildi.

Diğer gruba ise içeriğinde aktif madde bulunmayan aynı görüntüde bir toz verildi. Ne uzmanlar ne de denekler hangi grubun gerçek yaban mersini tükettiğini bilmiyordu. Deneye başlamadan önce tüm denekler belirli hafıza testlerine tabi tutularak sonuçları kaydedildi.

12 hafta boyunca gerçek yaban mersini ya da placebo tüketen bireylerin hafızaları ise bu sürenin sonunda tekrar test edildi.