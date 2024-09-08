Alzheimer’ın gizli sebebi! Akşamları bu ışığı kullanıyorsanız...

ABD'deki Rush Üniversitesi'nden araştırmacılar, ülke genelinde 48 eyalette, yapay ışık kaynaklarından yol aydınlatmaları ve ışıklı tabelalar gibi ışık kirliliği oluşturan etkenleri inceledi.

İnceleme sonucunda, Alzheimer vakalarının geceleri yapay ışığın daha fazla bulunduğu bölgelerde daha yaygın olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar, yapay ışığın vücudun biyolojik saatini ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini tespit etti.