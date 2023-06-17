Alzheimer'ın ilk belirtisi bağırsaklarda! Bu değişime dikkat...

ABD'de araştırmacılar, Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki insanların bağırsaklarında, sağlıklı insanlarınkinden farklı bakteri çeşitleri bulunduğunu tespit etti.

AA Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:37 PAYLAŞ ABONE OL

Hindustan Times'ın haberine göre, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden Laboratuvar ve Gen Tıbbı Profesörü Gautam Dantas ve ekibi, Alzheimer başlangıcı tanısı konulan insanların bağırsak bakterisinin sağlıklı kişilerden farklı olduğuna ve bunun Alzheimer'ın erken safhada saptanmasına yardım edebileceğine dikkati çekti.

Araştırma ekibi, araştırmaya konu olan katılımcıların Alzheimer başlangıcında olup olmadığı anlamak için beyin taraması yaptı. Katılımcıların Alzheimer hastalarının beyninde bulunan "amyloid beta" proteinine ve merkezi sinir sisteminde bulunan "tau" proteinine sahip olup olmadığını tarayan araştırmacılar, 164 katılımcıdan 49'unda bu proteinlerin saptandığına ve Alzheimer başlangıcı olduğuna işaret etti.