Alzheimer’ın sebebi beyindeki plakları temizliyor! Hayat boyu genç bir zihin için her gün bu çaydan için

Alzheimer'ın tedavisi ve sebebi her ne kadar net olarak anlaşılamasa da çalışmalar devam ediyor. Çözülemeyen etkenler, tedavi sürecini zorlaştırıyor. Fakat Tufts Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu yılın başlarında yaşayan insan beyin hücrelerinin 3 boyutlu bir modelini kullandı ve herpes virüsünün beyinde Alzheimer hastalığı ile ilişkili plakları uyarabileceğini göstermişti.
"21 FARKLI BİLEŞİK TEST EDİLDİ"
Son yapılan bir araştırma ise; Alzheimer'ı neyin yavaşlatabileceğini anlamaya çalışıyor. Tufts Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, Alzheimer'dan etkilenen sinir hücrelerinde 21 farklı bileşik test edildi ve bu hastalığa neden olan, yapışkan beta amiloid plaklarının büyümesi üzerindeki etkisini ölçtüler.
Araştırmacılar, yeşil çayda kateşinler ve resveratrol olmak üzere iki yaygın bileşiğin bu sinir hücrelerinde plak oluşumunu azalttığını buldular. Üstelik bunu çok az yan etkiyle ya da hiç yan etki olmadan elde ettiler.
"BEYİNDEKİ DİREKT ETKİSİ İNCELENDİ"
Araştırmacılar; bu çalışmalarını, Free Radical Biology and Medicine dergisinde yayınladılar. Test edilen 21 bileşikten bazıları, anti-viral ajanlar olarak hareket ederek herpes virüsü nedeniyle uyarılan Alzheimer hastalığının ilerlemesi yavaşlattı.
Ancak GBS12'den Araştırma Görevlisi Dana Cairns, "Virüs bileşeninden bağımsız olarak plakları azaltabilecek bir bileşik bulmak ideal olacaktır, çünkü bu Alzheimer'ın nedeni ne olursa olsun, yine de bir tür iyileşme görebileceğinizi gösterecektir" diyor.
İlk tarama daha basit modellerde yapıldı ve pozitif etkiye sahip bileşikler daha sonra 3D nöral doku modeliyle test edildi. Bu model, genetik yeniden programlama yoluyla nöral kök hücre progenitörlerine dönüştürülen insan derisi hücreleri ile tohumlanmış reaktif olmayan ipek bir sünger olarak kullanılarak oluşturulur. Cairns, bu hücrelerin "insan beyninde gördüğünüze benzer nöronların 3 boyutlu ağ oluşumuna izin veren" süngeri büyütüp doldurduğunu söylüyor.
"PLAKLARI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÖNLEME KAPASİTESİ"
İlk tarama, beş bileşiğin "bu plakların gerçekten güçlü bir şekilde önlenmesine" sahip olduğunu buldu. Yeşil çay bileşikleri ve resveratrolün yanı sıra, zerdeçaldan kurkumin, diyabetik ilaç Metformin ve sitikolin adı verilen bir bileşik plakların oluşmasını engellediğini ve anti-viral etkileri olmadığını buldular.
"Zararsız olacak ve bir miktar etkinlik gösteren bileşikler bulmayı umduk" dedi. Yeşil çay bileşikleri ve resveratrol bu standardı karşıladı. Cairns, "Bunlardan bazılarının oldukça güçlü bir etkinlik gösterdiği için şanslıyız" dedi. Taramayı geçen bu bileşikler söz konusu olduğunda, yaklaşık bir hafta sonra neredeyse hiç plak görülmedi.
"POTANSİYEL BİR TEDAVİ OLUP OLMADIĞINA BAKILDI"
Yeşil çay kateşinleri (çay yapraklarındaki antioksidan etkiye sahip moleküller) kanserler için potansiyel bir tedavi olarak araştırılmıştır ve resveratrol yaşlanma karşıtı özellikler açısından test edilmiştir.
Cairns, laboratuarda etkileri görmenin "her zaman hastada aynı etkilerin oluşmayacağı" konusunda uyardı. Bazı bileşikler, Alzheimer durumunda gerekli olan kan-beyin bariyerini geçmez ve bazılarının biyoyararlanımı düşüktür, yani vücuda veya kan dolaşımına kolayca emilmezler.
"ETKİNLİK GÖSTEREN BİR İLACA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"
Cairns, ilaç şirketleri tarafından geliştirilen ve halen deneme aşamasında olan birkaç potansiyel ilacın yanı sıra Alzheimer için bir tedavi veya ilerlemesini önlemenin bir yolu olmadığı için keşif önemli. Bu ikisi gibi bir miktar etkinlik gösteren ve güvenli ve kolay erişilebilir olduğu bilinen bileşikler, ek olarak alınabilir veya kişinin diyetinin bir parçası olarak tüketilebilir, diye ekliyor.
Cairns, örneğin, resveratrolün doğal kaynakları arasında üzüm, yaban mersini ve kızılcık gibi belirli meyveler, yer fıstığı, antep fıstığı ve kakao bulunduğunu açıkladı. Gelecekte nörodejenerasyonu potansiyel olarak önlemek için bu gibi önlemleri alabilmek güçlendirici olsa da, diyetinizde herhangi bir büyük değişiklik yapmadan önce sağlık uzmanınıza danışmanız da önemlidir.
"POTANSİYEL BİR ARAŞTIRMA ALANI"
Cairns, ileriye bakıldığında, araştırmacılar ve ilaç şirketleri için potansiyel bir araştırma alanı, bu bileşiklerin faydalı özelliklerini almak olacağını ve "onları biyolojik olarak daha kullanılabilir hale getirmek veya kan-beyin bariyerine biraz daha iyi nüfuz etmelerini sağlamak için geliştirmeye çalışmak" olduğunu belirtti.
Cairns'e ek olarak, dergi makalesinin diğer ortak yazarları arasında, Tufts'ta doktora sonrası araştırmacı olan Isabella A. Silveira, E21 ve Adam Mullis ile Stern Family Mühendislik Profesörü ve Biyomedikal Mühendisliği Bölüm başkanı David Kaplan yer alıyor.