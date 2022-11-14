Alzheimer’ın sebebi beyindeki plakları temizliyor! Hayat boyu genç bir zihin için her gün bu çaydan için

Alzheimer'ın tedavisi ve sebebi her ne kadar net olarak anlaşılamasa da çalışmalar devam ediyor. Çözülemeyen etkenler, tedavi sürecini zorlaştırıyor. Fakat Tufts Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu yılın başlarında yaşayan insan beyin hücrelerinin 3 boyutlu bir modelini kullandı ve herpes virüsünün beyinde Alzheimer hastalığı ile ilişkili plakları uyarabileceğini göstermişti.

"21 FARKLI BİLEŞİK TEST EDİLDİ"

Son yapılan bir araştırma ise; Alzheimer'ı neyin yavaşlatabileceğini anlamaya çalışıyor. Tufts Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, Alzheimer'dan etkilenen sinir hücrelerinde 21 farklı bileşik test edildi ve bu hastalığa neden olan, yapışkan beta amiloid plaklarının büyümesi üzerindeki etkisini ölçtüler.

Araştırmacılar, yeşil çayda kateşinler ve resveratrol olmak üzere iki yaygın bileşiğin bu sinir hücrelerinde plak oluşumunu azalttığını buldular. Üstelik bunu çok az yan etkiyle ya da hiç yan etki olmadan elde ettiler.