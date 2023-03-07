Ambulasyon Nedir? Terapötik Ambulasyon Seviyeleri ve Becerileri Nelerdir?

Tıp alanında hastalık ve tedavi gibi durumlarda kullanılan pek çok kavram vardır. Bu terimlerin çoğu ise Latincedir. Bu alanda kullanılan ambulasyon kavramı da kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Bu kavram ile ilk kez karşılaşan kişiler, ambulasyon nedir sorusuna cevap aramıştır. Hastalar için kullanılan bu kavram özellikle doktorlar tarafından duyulur. Bu kavramla ilişkili olarak erken ambulasyon nedir, seviyeleri nelerdir soruları da önem kazanmıştır. Bu kavramla ilişkili olarak terapötik ambulasyon terimi de dikkat çekecektir. Peki terapötik ambulasyon seviyeleri ve becerileri nelerdir? Ambulasyon nedir sorusuyla birlikte merak edilen cevaplar bu yazımızda sizlerle.

Ambulasyon Nedir?

Ambulasyon kavramı Tıp alanında çok sık kullanılan ve anlamı pek bilinmeyen bir terimdir. Ambulasyon kavramı, ameliyat olan kişilerin ameliyat sonrası gezme ve dolaşma işlemine söylenir. Bu terim ameliyat sonrası doktor tarafından kullanılan bir terimdir. Bu kavram, hastaların bir süre sonra ayağa kalkarak dolaşmaya başlaması durumunu ifade eder. Ameliyat olup hastanede kalan hastalar, doktorların da onayıyla beraber ayağa kalkıp harekete etmesini sağlayan bu kavram son derece önem taşır. Terapötik ambulasyon olarak da bilinen bir diğer yöntemde hastanın kas ve iskelet probleminin önüne geçmek üzere evde veya rehabilitasyon merkezinde, cihaz veya destek yardımıyla hastayı ambule etme durumu söz konusudur.

Ambulasyon Becerileri Nedir?

Ambulasyon becerileri nedir sorusu da bu terimi araştırırken önem kazanmıştır. Bağımsız ambulasyon potansiyeli bulunan hastalara uygun cihazlama ve tonus düzenleme tedavileri ile ambulasyon seviyesine ulaşmak hedeflenir. Terapötik ambulasyonda ise toplum içimde ambule olamayacak fakat hareketsizlikten ötürü kas ve iskelet sisteminin önüne geçebilmek için cihaz yöntemiyle veya bir destek vererek uygun şekilde ambule etmesi gerekir. Bu tedavilerde amaç çocuğun aileye ve topluma entegrasyonunu sağlamaktır.