Anne adayları dikkat! Bu havalar erken doğum riskini artırıyor...

Hava sıcaklıklarının artması beraberinde bazı riskleri getiriyor. Aşırı sıcakların hamileleri olumsuz etkilediğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, yoğun sıcaklıklarda anne adaylarının nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Gebelikte susuz kalmanın oldukça riskli olduğunu söyleyen Şentürk, bu durumun erken doğumu tetikleyebileceğini söyledi. İşte anne adayları için uzmanından uyarılar...

Giriş Tarihi: 12.07.2024 09:37 PAYLAŞ ABONE OL

Aşırı sıcaklıklardan en çok etkilenenlerin başında anne adayları geliyor. Gebelik döneminde artan metabolizma hızının vücut ısısını yükselttiğini, buna bir de hava sıcaklığı eklenince gebelerin iyice zorlandığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, hamilelikte sıcaklarla başa çıkmanın yollarını anlattı.





Dr. Nazmiye Şentürk,"Yaz döneminde anne adaylarının yaşadığı sıkıntıları, sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında terlemeler, uykusuzluk, alerjik problemler, nefes darlığı, halsizlik, bulantı ve kusma olarak genelleyebiliriz. Bu sıkıntılar yaz aylarında ise daha ağır geçer. Bilhassa gebeliğin son 3 ayının yaz aylarına denk gelmesi şikayetleri daha da rahatsız edici bir şekilde ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Aşırı sıcaklıkların verdiği çaresizlik anne adaylarını doğum ile ilgili endişelerini daha da artırır" ifadelerini kullandı.