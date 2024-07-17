Anne adayları dikkat! Meğer erken doğum riskini artırıyormuş...

Sıcaklıkların artmasıyla bebek bekleyen anne adaylarının dikkat etmesi gereken riskli durumlar artıyor. Konu ile ilgili Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Ömer Doğukan Saraç, yaz aylarının sıcak günlerinde, hamilelerin kendisinin ve bebeklerinin sağlığı için dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

İHA Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:13 PAYLAŞ ABONE OL

Artan hava sıcaklıkları hamilelerde bazı risk durumlarına neden olabiliyor. Saraç'ın ifadelerine göre, bu durum hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Anne adaylarının özellikle susuz kalmaması gerektiğinin altını çizen doktor, dehidrasyonun annenin kan basıncını düşürerek erken doğuma neden olabileceği konusunda uyardı. İşte uzmanına göre hamilelerin yüksek hava sıcaklıklarında dikkat etmesi gerekenler…

GÜNEŞTEN KORUNMA

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini söyleyen Ömer Doğukan Saraç, "Eğer dışarı çıkmak zorunluysa, geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlükleri ve yüksek koruma faktörlü (en az SPF 30) güneş kremleri kullanılmalıdır. Güneş yanıkları ve sıcak çarpması riskine karşı bu önlemler oldukça etkilidir. Ayrıca, gölgede kalmaya özen gösterilmeli ve direkt güneş ışığından korunmak için şemsiye veya tenteler kullanılmalıdır. Güneş kremleri her 2 saatte bir tekrar uygulanmalıdır. Sıcak havalarda pamuklu, hafif ve bol kıyafetler tercih edilmelidir. Bu tür kıyafetler, terlemeyi azaltır ve vücut ısısını dengede tutar. Sentetik ve dar kıyafetler, ciltte tahrişe ve rahatsızlığa neden olabilir. Aynı zamanda açık renkli kıyafetler, güneş ışığını yansıtarak vücut ısısının artmasını önler. Giyilen ayakkabılar da rahat ve nefes alabilir olmalıdır. Rahat sandaletler veya spor ayakkabılar, şişmiş ayakları rahatlatabilir" diye konuştu.