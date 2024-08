Anne adayları dikkat! Tuzu böyle kullanmak bebekte zeka geriliğine neden oluyor...

YEMEKLERDEN BİR SAAT ÖNCESİ VE BİR SAAT SONRASINA KADAR ÇAY VE KAHVE İÇİLMEMELİ

Hamile bireylerin her gün 12 ila 15 bardak su içmesi gerektiğini belirten Dr. Sarıkaya, "Hamilelikte aşermenin hormonal etkiler sonucu gerçekleştiği bilinmektedir. Bu nedenle her çektiği yiyecek değil, vücut için gerekli olanlar ölçülü şekilde tüketilmelidir. Hamilelik boyunca her ay 1-1.5 kilogram olmak üzere, toplam 7-14 kilogram alacak şekilde ağırlık artışı kontrol edilmelidir."