Anne adayları dikkat! Yazın havuzdan enfeksiyon kapmamak için…

EGZERSİZ İHMAL EDİLMEMELİ

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin yazın egzersizi ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Spor salonunda serinletilmiş, nemi azaltılmış bir ortamda egzersiz yapabilirler. Bunun yanı sıra gebelerin yazın yapabileceği, imkan varsa denizde ya da uygun havuzlarda yüzmeyi öneriyoruz. Hamilelerin 'Mikrop bulaşır ya da enfeksiyon kaparım.' diye bundan kaçınmamaları gerekir. Sadece deniz ya da temiz bir havuzdan çıkınca enfeksiyon riskini azaltmak için mayolarını değiştirip, kuru mayoyla oturmaları gerekir."

Tüp bebek tedavisine sıcak havaların olumsuz etkisinin olmadığına işaret eden Buyru, bu süreçle ilgili herhangi bir mevsimsel fark olmadığını, laboratuvarların yaz, kış belirli sıcaklık seviyesine ayarlı olduğunu anlattı.