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Anne adayları dikkat! Yazın havuzdan enfeksiyon kapmamak için…

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaz aylarını gelmesi ve artan sıcaklıklar nedeniyle anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Buyru, bu mevsimde tüketiminden uzak durulması gereken sıvılar ile ilgili ve deniz ya da havuz kullanımında enfeksiyon kapılmaması için yapılması gerekenleri anlattı...

AA
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:53
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Anne adayları dikkat! Yazın havuzdan enfeksiyon kapmamak için…
Güneşin oldukça yoğun olduğu bu mevsimde anne adaylarının güneşin dik geldiği saat aralığına dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan uzman doktor, sıcaklık ve nemli havanın bebek bekleyen anne adaylarını diğerlerine oranda daha fazla etkilediğini belirtti. Yaz aylarında dikkatli olmayan hamilelerde oluşabilecek olumsuz durumların altını çizen uzman, anne adaylarının sağlıklı bir yaz geçirmesi için yapması gerekenleri anlattı...

Gebeliğe bağlı hormonal ve fizyolojik değişiklikler, alınan kilolar, kan akışının artması, solunum kapasitesinin azalması, kalp hızının fazla olmasının sıcaklık ve nemin daha fazla hissedilmesine yol açtığına dikkati çeken Buyru, sıcak hava ve nemin hamilelerde halsizlik, terleme, günlük işlerde, yürürken çok çabuk yorulma ve sokağa çıkmak istememe gibi durumlara yol açabileceğini kaydetti.

BOL KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ

Buyru, hamilelere sentetik ve dar giysilerden kaçınmaları, keten, pamuklu ve bol kıyafetler giymelerini tavsiye ederek, "En az 2 litre sıvı tüketilmeli, ılık duş alınmalı, güneşin dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı." önerisinde bulundu.

Hamilelerin yaz aylarında şekerli ve gazlı içeceklerden kaçınması gerektiğini vurgulayan Buyru, güneşin etkisinin azaltılması ve ultraviyole etkisinin hissedilmemesi için koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmasını önerdi.

EGZERSİZ İHMAL EDİLMEMELİ

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin yazın egzersizi ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Spor salonunda serinletilmiş, nemi azaltılmış bir ortamda egzersiz yapabilirler. Bunun yanı sıra gebelerin yazın yapabileceği, imkan varsa denizde ya da uygun havuzlarda yüzmeyi öneriyoruz. Hamilelerin 'Mikrop bulaşır ya da enfeksiyon kaparım.' diye bundan kaçınmamaları gerekir. Sadece deniz ya da temiz bir havuzdan çıkınca enfeksiyon riskini azaltmak için mayolarını değiştirip, kuru mayoyla oturmaları gerekir."

Tüp bebek tedavisine sıcak havaların olumsuz etkisinin olmadığına işaret eden Buyru, bu süreçle ilgili herhangi bir mevsimsel fark olmadığını, laboratuvarların yaz, kış belirli sıcaklık seviyesine ayarlı olduğunu anlattı.

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