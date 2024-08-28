Anne babalar dikkat! Bu rahatsızlık çocukların okul başarısı olumsuz etkiliyor…

Uzmanın ifadelerine göre, pandemi döneminde tablet gibi dijital cihazların eğitim aracı haline geldi. Bu cihazların kullanım süresi arttığında ise bağımlılığa dönüşebilir. Göz sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında, bu cihazların sık kullanımı geldiğini ifade eden Deveci, çocukları korumanın kurallarını anlattı.
MİYOPİ GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR
2020 yılında dünya genelinde 2.6 milyar olan miyopi şikayetleri olanların sayısının önleyici tedbirler alınmadığı sürece 2050 yılında 4.9 milyara çıkmasının beklendiğini ifade eden Uzm. Dr. Deveci şunları söyledi: "Miyopi uzağı görmekte zorluk, gözleri kısarak bakma ile belirti veren genellikle gözün ön arka ekseninin normalden daha uzun olması ile karakterize bir refraksiyon kusurudur. Miyopi görülme sıklığı son yıllarda Türkiye'nin de bir parçası olduğu Avrupa'da artmıştır ve 25-29 yaş grubunda yüzde 45-50 düzeyine ulaşmıştır.
Pandeminin karantina döneminde sağlık uzmanlarının 'karantina miyopisi' olarak adlandırdığı görme sağlığı şikayetlerinde artışa neden olduğunu gösteren raporlar da mevcuttur. Örneğin Türkiye'de miyopisi olan çocuklarla ilgili yapılmış küçük bir retrospektif çalışmada 2020 yılında evden eğitim alan katılımcıların miyopisinin, açık havada günde 2 saat harcayanlara kıyasla neredeyse yüzde 50 daha hızlı ilerlediği gösterilmiştir.
Bir eğitim aracı olarak da kullanılan dijital cihazlar artık çocukların vazgeçilmez oyun aracı da olmuştur. Pek çok anne baba çocuklarını bilgisayar başından kaldıramamaktan, ellerinden cep telefonunun düşmemesinden yakınmaktadır. Çok sayıda çocuk ve gençte bağımlılık halini alan bu durumun göz sağlığına oluşmuş etkisi miyopi olarak karşımıza çıkıyor. Miyopinin okul başarısını etkilediği de bir gerçek, o nedenle de önlem almak şart."
BİR ÇOCUĞUN MİYOPİ OLABİLECEĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER
TV'ye yakın oturmanın, baş ağrısı veya yorgun gözlerden şikayet etmenin, düzenli olarak gözlerini ovmanın çocuğun miyopi olabileceğinin işaretleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Hülya Deveci, "Öncesinde bu belirtiler gözden kaçtıysa okulda tahtaya daha yakın oturma isteği, uzaktayken tahtadakileri görememe, gözlerini kısarak bakma gibi durumlar miyopi işareti olabilir" dedi.
Deveci çocukları miyopiden koruma önerilerini şöyle sıraladı: Çocukları miyopiden korumanın en iyi yolu yakın çalışmayı, telefon ve tablet kullanımını sınırlamak olacaktır. Çalışırken dinlenme araları vermek (20-20-20 kuralı) gerekir. Bu kural; 20 dakikada bir 20 saniye 20 feet:6 metre uzağa bakma şeklindedir. Oda aydınlatmasını arttırmak ve loş ışıktan kaçınmak gerekir. Çocuklar fast food dediğimiz beslenme şeklinden uzak tutulmalıdır. Çünkü karbonhidrat ağırlıklı beslenme miyopinin gelişiminde sorumlu tutulan faktörlerden biridir. Çocukların gün ışığında dışarıda vakit geçirmeleri teşvik edilmelidir.
MİYOPİNİN İLERLEMESİ GÖZLÜKLE YAVAŞLATILABİLİR
Öte yandan Uzm. Dr. Deveci, anne babaların çocuğunun miyop derecelerinin ilerlemesinden ciddi endişe duyduklarını, oysa miyop ilerleme hızını yavaşlatan gözlük camları bulunduğunu belirten Dr. Deveci, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu camlar normal miyop camlarına göre daha farklı bir teknoloji ile üretiliyor ve merkezden uzağı, yakın bakışta ise farklı odaklar üzerinden görmeyi sağlıyor. Özel dizaynı sayesinde miyopi sorunu olan çocuklarda, gözlük numaralarının artışını yavaşlattığı veya durdurduğu izlenmiştir. Son çalışmalar bu camlarla miyop artış hızının yüzde 60-65 oranında yavaşlatılabildiğini gösterdi. Miyopi hızını yavaşlatan bu gözlük camlarının kullanımının özellikle 18 yaşına kadar devam eden miyop artış hızını belirgin derecede yavaşlatacağı öngörülüyor. Bu camların ayrıntılı göz muayenesi sonrası göz hekimleri tarafından önerilmesi ve yazılması çok önemli. "