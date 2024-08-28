Anne babalar dikkat! Bu rahatsızlık çocukların okul başarısı olumsuz etkiliyor…

MİYOPİNİN İLERLEMESİ GÖZLÜKLE YAVAŞLATILABİLİR

Öte yandan Uzm. Dr. Deveci, anne babaların çocuğunun miyop derecelerinin ilerlemesinden ciddi endişe duyduklarını, oysa miyop ilerleme hızını yavaşlatan gözlük camları bulunduğunu belirten Dr. Deveci, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu camlar normal miyop camlarına göre daha farklı bir teknoloji ile üretiliyor ve merkezden uzağı, yakın bakışta ise farklı odaklar üzerinden görmeyi sağlıyor. Özel dizaynı sayesinde miyopi sorunu olan çocuklarda, gözlük numaralarının artışını yavaşlattığı veya durdurduğu izlenmiştir. Son çalışmalar bu camlarla miyop artış hızının yüzde 60-65 oranında yavaşlatılabildiğini gösterdi. Miyopi hızını yavaşlatan bu gözlük camlarının kullanımının özellikle 18 yaşına kadar devam eden miyop artış hızını belirgin derecede yavaşlatacağı öngörülüyor. Bu camların ayrıntılı göz muayenesi sonrası göz hekimleri tarafından önerilmesi ve yazılması çok önemli. "