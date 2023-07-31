Anne Karnında Susuz Kalan Bebek Ne Kadar Yaşar? Su Geldikten Sonra Bebek Ne Kadar Yaşar?

Bebeğin anne karnında susuz kalması istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle amniyon sıvısının istenen düzeyde olması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Söz konusu tedbirler, doktorunuzun yönlendirmesi ile gerçekleştirilir. Annenin suyunun gelmesi, amniyon sıvısının azaldığını gösterir. Suyun azalması da bebeğin sağlığı için olumsuz bir durumdur. Amniyon sıvısının eksik olması kadar fazla olması da bebeğin sağlığı açısından dikkate alınması gereken bir husustur. Peki anne karnında susuz kalan bebek ne kadar yaşar?

Anne Karnında Susuz Kalan Bebek Ne Kadar Yaşar?

Bebek, anne karnında amniyon sıvısının içinde yaşar. Bu sıvının çok önemli fonksiyonu vardır. söz konusu sıvının görevlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Bebeğin enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar.

Bebeği darbelere karşı korur.

Bebeğin anne karnındaki hareketini kolaylaştırır.

Rahim içindeki sıcaklığın ayarlanmasına destek olur.

Bebekte kordun sıkışması ve oksijensiz kalma sorunları ile karşılaşma ihtimalini düşürür.

Amniyon sıvısının sayılan görevlerinden anlaşılacağı gibi söz konusu sıvı bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir. Sıvının eksik olması bebeğin bir kısım gelişim sorunları yaşamasına neden olacaktır.

Su Geldikten Sonra Bebek Ne Kadar Yaşar?

Amniyon sıvısının azalmasının belirtisi, annenin suyunun gelmesidir. Rahimden gelen su, amniyon sıvısının hızla azaldığını gösterir. Bu durum doğumun geldiğini ya da düşük yaşandığını gösterir. Doğal olarak su geldikten sonra bebek anne karnında kalmamalıdır. Aksi durumda bebekte olduğu gibi annede de hayati tehlike oluşabilir. Bu nedenle annenin suyunun gelmesi halinde derhal doktora müracaat etmek gerekir.