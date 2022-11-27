Anne sütünden bebeğe Covid-19 geçmiyor! İşte bulaşabileceği tek yer...

"Korona virüse yakalanan anne bebeğini emzirebilir mi?" sorusuna cevap veren Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, "Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre anne sütunda Kovid-19 bulunmuyor. Yani sütten bebeğe Kovid-19 geçmediğini biliyoruz. Ama annenin solunum sisteminden geçebilir. Kovid-19 vakası olan anneler bebeklerini emzirsin, ama emzirirken solunum yolu ile hastalığın geçme ihtimaline karşı maskelerini taksınlar" uyarısında bulundu.



Korona virüse yakalanan anneler bebeklerini emzirme konusunda kararsız kalabiliyor. Ancak uzmanlara göre, hastalığı kapan annelerin emzirmesinde herhangi bir sakınca yok. 2 yıla yakın zamandır Kovid ile mücadele edildiğini belirten Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Üyesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, "Dünyada 200 milyondan fazla insan Kovid-19'a yakalanırken, yaklaşık 4 milyon kişi ise hayatını kaybetti. Salgın henüz bitmedi. Bizim gündemimizde kalmaya devam ediyor. Gebelik ve Kovid-19 ilişkisinden bahsedecek olursak; gebelikte bağışıklık sistemine bağlı olarak yaşanan değişiklikler akciğere olan basıda değişiklikler gebelerin Kovid-19'a yakalanma açısından daha riskli olduğunu düşündürüyor. Demek ki Kovid-19 gebelere daha çok bulaşıyor" dedi.