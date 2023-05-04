Apandisit Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Apandisit Ameliyatından Sonra Ne Zaman Yemek Yenir, Ne Yenir?

Apandisit ameliyatı sonrası beslenme konusunda ayrıntılar bilinerek ameliyat sonrası komplikasyonların da önüne geçmek mümkündür. Konunun ayrıntıları araştırılarak ameliyat sonrası yanlış beslenme alışkanlıkları yok edilebilir. Apandisit ameliyatı sonrası ne zaman yemek yenir sorusunu araştırmak için sağlık kaynakları incelenebilir. Apandisit ameliyatından sonra ne yenir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Beslenme

Apandisit ameliyatı, yaygın olarak görülen cerrahi müdahalelerden biridir. Ameliyat sonrası beslenme konusu da üzerinde durulması gereken hususlardan biridir. Apandisit, bağırsaklara yakın bir bölgede olduğu için apandisit ameliyatı olan kişiler sindirim konusunda zorlanabilir. Sindirim sisteminin yavaşlaması, çeşitli ağrılara da neden olabilir.

Apandisit ameliyatı sonrası, cerrahi müdahalenin ve anestezinin etkisi ile bağırsaklar yavaşlayabilir. Bu ameliyatı geçiren kişilerin belli bir süre probiyotik ağırlıklı beslenmesi tavsiye edilir. Ev yapımı yoğurt ve turşu gibi besinlerin ağırlıklı şekilde tüketilmesi, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin harekete geçirilmesini sağlayacaktır.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Ne Zaman Yemek Yenir?

Apandisit ameliyatı sonrasında belli bir süre hastaya yemek verilmez. Bu sürecin ne zaman son bulacağı ile ilgili doktor tavsiyesi dikkate alınmalıdır. Genellikle ameliyat sonrasında ilk 8 saatte hastaya herhangi bir besin verilmez. 8 saatten sonra da probiyotik içeren besinlerle beslenmeye başlanabilir. Beslenmeye başlanırken yavaş yavaş, dikkatli şekilde tüketim çok önemlidir. Normalde tüketildiği gibi yemek yemek bağırsakları bozup komplikasyona neden olabilir. Bol miktarda su içilmesi de anestezinin etkisinin kısa sürede yok olmasını sağlayacaktır.