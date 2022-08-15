Araba içerisinde tutulan sular zehir saçıyor!

Sıcaktan plastiğin etkilendiğini ifade eden Arıca, "Bir pet şişe su alıyoruz yarısını içiyoruz, 3 saat sonra, 2 gün sonra hatta bir hafta sonra o sıvıyı tüketebiliyoruz. Nasıl olsa su, suyun etkisi olmaz diye ama biz biliyoruz ki pet şişe plastikten yapılıyor. Plastiğin ana maddesi de bisfenol a. Bu madde pet olan plastik şişeden suya geçmez ama sıcak ortamda bisfenol a dediğimiz zehirli, kanserojen madde suya çok rahatlıkla geçer. Bu nedenle pet şişedeki su özellikle 2-3 saat arabada zaman geçiyorsa ve sıcak bir ortamda bulunuyorsak o sıvıyı kullanmamamız gerekiyor" diye konuştu.