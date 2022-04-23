Araştırmalar turşunun bir mucizesini daha ortaya çıkardı! Beyniniz için koruma kalkanına dönüşüyor

Şu anda demansın tedavisi bulunmuyor. Fakat semptomlara yardımcı olabilecek ilaçlar mevcut. Ayrıca araştırmacılar semptomların şiddetini azaltmanın veya hastalığın bu denli hızı ilerlemesinin yollarını da aramaya devam ediyor.
Suudi Arabistan'daki AlMaarefa Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, K vitamininin "bilişsel bozulmaya karşı korunma sağladığını gösteren veriler ortaya koydu. 5 Nisan 2022'de yapılan Deneysel Biyoloji toplantısında sunulan bu yeni çalışmada farelere K vitamini takviyesi verilmesi test edildi.
DEMANS NEDİR?
Alzheimer Derneği'ne göre, demans, hafıza, dil, problem çözme ve günlük yaşama müdahale edecek kadar şiddetli olan diğer düşünme yeteneklerinin kaybı için kullanılan genel bir terimdir.
Alzheimer hastalığının, beyinde amiloid plakları adı verilen anormal proteinlerin birikmesinin bir sonucu olduğu düşünülüyor. Bu plaklar, beyin hücrelerinin daha önce olduğu gibi sinyal vermesini engelleyebilir ve onlara zarar verebilir.
Demansın ayrıca başka türleri de bulunuyor. Vasküler demans; beyne giden kan akışının azalmasından kaynaklandığı ve bunun da beyin hücrelerine zarar verebileceği düşünülmektedir.
Alzheimer Derneği'nin son verilerine göre, 65 yaş ve üstü kişiler Alzheimer demansı geliştirme açısından oldukça büyük bir risk altında olan grup olarak değerlendiriliyor. Demansın bazı belirli semptomları;
K VİTAMİNİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
Sağlığı korumak için birçok farklı türde vitamin ve mineral almak oldukça önemlidir. Hem beyin hem de kemik sağlığında rol oynayan bir vitamin olan K vitamini, genellikle yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.
Çalışmanın başındaki kişi olan Profesör Mohamed El-Sherbiny, Medical News Today'a verdiği demeçte K vitaminini neden bu kadar önemli olduğunu açıkladı.
Prof. El-Sherbiny, yaşlanma sürecinin beyin fonksiyonlarının bozulmasıyla ilişkili olduğunu, fakat K vitaminin beyni Alzheimer gelişiminden koruduğunu dile getirdi. Anatomi profesörü olan El-Sherbiny, yaşa göre değişen miktarlarda K vitamini tüketimi olması gerektiğini vurguluyor.
Yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmek, normal K vitamini seviyelerini korumak için oldukça tatmin edici olarak değerlendiriliyor.
K VİTAMİNİ VE DEMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ
K vitamini, beyin işleyişini etkileyebilmesi nedeniyle bu çalışmadaki araştırmacılar, farelerde bilişsel işlevi nasıl etkilediğini görmek istediler.
Araştırmacılar, fareler üzerinde yapılan 17 aylık deney süresince iki gruba ayırarak bir gruba K vitamini verilirken diğerine verilmeyen bir kontrollü deney oluşturdular. Araştırmacılar, önemli bir K2 vitamini formu olarak değerlendirdikleri Menaquinone-7'yi (MK-7) uyguladılar.
Fareler, yapılan araştırma boyunca bir dizi bilişsel işlev testinden geçti ve araştırmacılara göre, bilişsel seviyeyi, endişeli ve depresif davranışları değerlendirmek için test ettiler.
Çalışmanın sonunda, K vitamini takviyeleri alan farelerde bilişsel bozukluk, depresyon ve anksiyete seviyelerinde azalma görüldü. Ayrıca araştırmacılar, bu farelerin gelişmiş uzamsal hafıza ve öğrenme yeteneğinde de gelişme yaşadığını belirttiler.
Prof. El -Sherbiny, K2 vitamininin, yaşlılıkla ilgili davranışsal, fonksiyonel, biyokimyasal ve histopatolojik değişiklikleri yaşlılık beyninde engellemede çok umut verici bir etki göstediğini dile getirdi.
El-Sherbiny, Medical News Today'e bu çalışmanın demans riski taşıyan kişilerde K vitamini düzeylerini izlemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.
K VİTAMİNİ "BEYİN SAĞLIĞINI GELİŞTİREBİLİR"
Nörobilim Uzmanı Dr. Jennifer Bramen, bulgular hakkında Medical News Today ile yaptığı görüşmede sonuçlar konusunda iyimser olduğunu fakat ihtiyatlı davranılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.
Dr. Bramen, K vitamininin birçok formu olduğunu ve hepsinin farklı beslenme kaynakları olduğu dile getirdi. MK-7 fermente sebzelerde daha fazla bulunması nedeniyle bu yiyecekleri yemenin de büyük faydaları olduğu dile getiriyor. Bu nedenle düzenli olarak turşu gibi fermente gıdaları tüketmek, beyin sağlığınızı da korumanızın en iyi yollarından biri.
Dr. Bramen, ayrıca bilişsel gerilemeyle köklü bir bağlantısı olan bağırsak mikrobiyomunuz için mükemmeldir. Tüm bunları beyin sağlığını ve bilişini geliştirmek için tasarlanmış bir diyete dahil etmeyi tavsiye ediyor.