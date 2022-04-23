Araştırmalar turşunun bir mucizesini daha ortaya çıkardı! Beyniniz için koruma kalkanına dönüşüyor

İlerleyen yaşa bağlı olarak Demans ve Alzheimer riski artış gösterir. Dünyanın büyük bir bölümünü etkileyen bu rahatsızlık, ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek artışla büyük bir grubu etkisi altına alınacak gibi görünüyor. Bu nedenle bilim insanları, bu rahatsızlıkla ilgili çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.04.2022 09:12

Şu anda demansın tedavisi bulunmuyor. Fakat semptomlara yardımcı olabilecek ilaçlar mevcut. Ayrıca araştırmacılar semptomların şiddetini azaltmanın veya hastalığın bu denli hızı ilerlemesinin yollarını da aramaya devam ediyor. Suudi Arabistan'daki AlMaarefa Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, K vitamininin "bilişsel bozulmaya karşı korunma sağladığını gösteren veriler ortaya koydu. 5 Nisan 2022'de yapılan Deneysel Biyoloji toplantısında sunulan bu yeni çalışmada farelere K vitamini takviyesi verilmesi test edildi.

DEMANS NEDİR? Alzheimer Derneği'ne göre, demans, hafıza, dil, problem çözme ve günlük yaşama müdahale edecek kadar şiddetli olan diğer düşünme yeteneklerinin kaybı için kullanılan genel bir terimdir. Alzheimer hastalığının, beyinde amiloid plakları adı verilen anormal proteinlerin birikmesinin bir sonucu olduğu düşünülüyor. Bu plaklar, beyin hücrelerinin daha önce olduğu gibi sinyal vermesini engelleyebilir ve onlara zarar verebilir. Demansın ayrıca başka türleri de bulunuyor. Vasküler demans; beyne giden kan akışının azalmasından kaynaklandığı ve bunun da beyin hücrelerine zarar verebileceği düşünülmektedir. Alzheimer Derneği'nin son verilerine göre, 65 yaş ve üstü kişiler Alzheimer demansı geliştirme açısından oldukça büyük bir risk altında olan grup olarak değerlendiriliyor. Demansın bazı belirli semptomları; Sevdiklerinizin isimlerini unutmak

Ruh hali değişiklikleri yaşamak

Eski anıları hatırlayamamak

Görevleri tamamlamak için mücadele

İletişimde zorluk yaşamak