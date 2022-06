Araştırmanın sonuçları şaşırttı: O kişilerin korona virüse yakalanması daha zor

Öte yandan, bazı çalışmalar alerjik astımın şiddetli Kovid-19 vakalarından koruduğunu öne sürerken, son araştırmada alerjik astımın virüsün ilk enfeksiyonundan korunamadığını ortaya koydu.

Yeni bulguların arkasındaki nedenler için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtilirken, araştırmanın Kovid-19'un önlenmesi için yeni yollar sunması bekleniyor.

Araştırma, "The Journal of Allergy and Clinical Immunology" adlı dergide yayınlandı.