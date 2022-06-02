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Araştırmanın sonuçları şaşırttı: O kişilerin korona virüse yakalanması daha zor

Pandemiye sebep olan Kovid-19 virüsünün, ABD'de yapılan yeni bir araştırma sonucunda belirli kişilerde daha az görüldüğü ortaya çıktı. Bir diğer adıyla SARS-CoV-2 olarak da bilinen virüs için bu araştırma 4 binden fazla kişinin katıldığı bir grup üzerinde yapıldı. Sonucunda ise bazı alerji tiplerine sahip olan bireylerde korona virüsün yüzde 50 gibi yüksek bir oranla daha az gözlemlendiği anlaşıldı. İşte konuyla ilgili şaşırtan tüm detaylar...

AA
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Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:27
Araştırmanın sonuçları şaşırttı: O kişilerin korona virüse yakalanması daha zor

Science Alert'te yer alan habere göre, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan araştırma, alerjisi olanların koronavirüs konusunda avantajlı olduğuna işaret ediyor.

Araştırmaya katılan 4 binden fazla kişinin yarısı kendilerine gıda alerjisi, astım, egzama veya alerjik rinit teşhisi konduğunu iddia etti.

Araştırmada, gıda alerjisi olan bireylerin ise enfekte olma olasılığının yüzde 50 daha düşük olduğu gözlendi.

Öte yandan, bazı çalışmalar alerjik astımın şiddetli Kovid-19 vakalarından koruduğunu öne sürerken, son araştırmada alerjik astımın virüsün ilk enfeksiyonundan korunamadığını ortaya koydu.

Yeni bulguların arkasındaki nedenler için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtilirken, araştırmanın Kovid-19'un önlenmesi için yeni yollar sunması bekleniyor.

Araştırma, "The Journal of Allergy and Clinical Immunology" adlı dergide yayınlandı.

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