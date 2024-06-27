Artan sıcaklara karşı uzmanı uyardı! Ölüme neden olabilir...

İç Hastalıkları Uzmanı Seyfi Yılmaz, "Özellikle 40 dereceyi aşan sıcak havalarda, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çok önemlidir. Terletmeyecek, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. İmkan varsa sık sık duş alınmalıdır. Terleme ile birlikte ciddi bir su kaybı yaşandığı için, susamayı beklemeden, gün içerisinde 2,5-3 litre su tüketmeye özen gösterilmeli, alkol tüketilmemeli, sindirimi zor olan ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Diyabet, kalp, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı bulunanların yaşlı ve çocukların sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması, serin ve kapalı ortamlarda bulunması gerekmektedir. Kronik hastalığa sahip olanlar, 65 yaş üstü kişiler, çocuklar, fazla kilolu kişiler ya da yatağa bağlı yaşamak zorunda olan kişiler, serinlemekte zorlanacakları için sıcak havanın oluşturabileceği risklerden daha çok etkilenir. Bu nedenle özellikle bu gruptaki insanların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle bu sıcaklarda güneş çarpması, hafife alınmaması gereken çok ciddi bir sorundur. Havanın sıcaklığı kadar yüksek nem oranı da bu riski artırmaktadır. Vücudun kendi ısısını ayarlama mekanizması bozulduğu için ateşin 40-41 derecelere kadar yükselmesi güneş çarpmasının en önemli belirtisidir. Bunun yanı sıra bulantı, tansiyon düşmesi, baş ağrısı ve baş dönmesi, çarpıntı, kas krampları, şuur bulanıklığı, uykuya eğilim, kuru-sıcak-ağrılı cilt güneş çarpması belirtileridir" dedi.



"GÜNEŞ ÇARPMASI ÖLÜME NEDEN OLABİLİR "

Güneş çarpmasının acil tedavi gerektiren tehlikeli bir durum olduğunu ve ilk müdahalenin önemli olduğunu dile getiren Dr. Yılmaz, "Güneş çarpmasına maruz kalan kişi hemen serin olan bir ortama alınmalı, üzerinde sıkı giysiler varsa çıkarılmalı, kol ve bacaklara masaj yapmalı, ılık suyla banyo yaptırılmalı veya vücut ısısını düşürmek için başına göğsüne, boynuna ve koltuk altlarına soğuk su ile kompres yapılmalı, kişinin bilinci açıksa bol su ya da tuzlu ayran verilmeli. Güneş çarpmasına maruz kalan kişinin şuurunda bulanma ve görmesinde zorlanma gibi durumlar mevcutsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır. Çünkü güneş çarpması tedavi edilmezse komaya, kalıcı nörolojik sorunlara, hatta ölüme dek varan sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.