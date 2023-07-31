Aşırı sıcaklar kalbimizi de etkiliyor!

Türkiye son günlerde oldukça sıcak havalarla mücadele ediyor. Kalp hastalığı olan kişilerin aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini söyleyen Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Belma Yaman, aşırı sıcakların kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ve alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

BURCU ŞEN Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:56 PAYLAŞ ABONE OL

RİSKİ ARTIRABİLİR: Aşırı sıcak hava dalgaları, vücut ısısının artmasına ve metabolizmanın hızlanmasına neden olur. Bu durum, kalp hastalığı olan kişiler için ekstra risk faktörü. Aşırı sıcaklar, vücuttan daha fazla su ve tuz kaybına yol açabilir, kan basıncını yükseltebilir ve kalp için bir yük oluşturabilir. Aynı zamanda, yüksek sıcaklık ve nem seviyeleri, kalp hastalarında çarpıntı, göğüs ağrısı ve hatta kalp krizleri gibi ciddi komplikasyonların riskini artırabilir.

BAZI GRUPLARA PARANTEZ: Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp hastalığı olan kişiler risk altında. Aynı zamanda, diyabet, obezite veya yüksek tansiyon gibi eşlik eden sağlık sorunları olanlar da daha savunmasız olabilir. Ayrıca, ilaç kullanımı ve kronik sağlık sorunları nedeniyle vücut ısısını düzenlemesi zorlaşan kişiler aşırı sıcakların oluşturabileceği sorunlar açısından dikkatli olmalı.