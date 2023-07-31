Aşırı sıcaklar kalbimizi de etkiliyor!

RİSKİ ARTIRABİLİR: Aşırı sıcak hava dalgaları, vücut ısısının artmasına ve metabolizmanın hızlanmasına neden olur. Bu durum, kalp hastalığı olan kişiler için ekstra risk faktörü. Aşırı sıcaklar, vücuttan daha fazla su ve tuz kaybına yol açabilir, kan basıncını yükseltebilir ve kalp için bir yük oluşturabilir. Aynı zamanda, yüksek sıcaklık ve nem seviyeleri, kalp hastalarında çarpıntı, göğüs ağrısı ve hatta kalp krizleri gibi ciddi komplikasyonların riskini artırabilir.
BAZI GRUPLARA PARANTEZ: Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp hastalığı olan kişiler risk altında. Aynı zamanda, diyabet, obezite veya yüksek tansiyon gibi eşlik eden sağlık sorunları olanlar da daha savunmasız olabilir. Ayrıca, ilaç kullanımı ve kronik sağlık sorunları nedeniyle vücut ısısını düzenlemesi zorlaşan kişiler aşırı sıcakların oluşturabileceği sorunlar açısından dikkatli olmalı.
ANİ DEĞİŞİMDEN KAÇINILMALI: Güneşin en güçlü olduğu saatlerde dışarıda kalınmamalı. Mümkünse, dışarı çıkışlar sabahın erken veya akşamın serin saatlerine denk getirilmeli. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler giyilmeli, bol su içilmeli ve sık sık gölgelenebileceğimiz yerler bulunmalı. Günlük sıvı ihtiyacı su içilerek karşılanmalı. Evde kalma süresince klima veya fan kullanımı serin kalmak adına faydalıdır ancak kalp hastaları ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmalı. Kalp hastalarının özellikle yaz aylarında düzenli kontrollerini yaptırmaları ve sağlık durumlarını izlemeleri de büyük önem taşır.