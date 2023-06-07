Astım Ateş Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Bebeklerde Astım Ateşe Sebep Olur Mu?

Bir solunum yolları rahatsızlığı olan astım, küçük büyük her yaş grubunda rastlanabilen bir rahatsızlıktır. Her hastalık gibi astımında bazı belirtileri ve neden olduğu komplikasyonlar vardır. Ateş yükselmesi astımla ilgili mi, alerjik astım ateşe sebep olur mu merak edilmektedir. Bizlerde bu içeriğimizde astım ateş yapar mı sorularının yanıtlarını uzman kaynaklardan araştırıp bir araya getirdik.

Astım Nedir?

Astım, nefes almayı güçleştiren ve solunum yollarını etkileyen bir rahatsızlıktır. Çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin her yaş grubunda görülebilen bu rahatsızlıkta, çeşitli tetikleyici durum sonucunda solunum yolları kaslarının kasılması ve mukus salgısının artması durumları oluşur. Astım rahatsızlığı kronik ve alerjik olmak üzere iki türde görülmektedir.

Astım Ateşe Neden Olur Mu?

Uzman hekimlerin beyanların göre, astım rahatsızlığı ateş yükselmesine neden olmamaktadır. Ancak ateş çıkmasına neden olan sinüs, alt ve solunum yolu enfeksiyonlarının astım hastalarında daha çok gözükmektedir. Bu bilgiler ışığında, hastada astım rahatsızlığına ateş de eşlik ediyorsa solunum yolları enfeksiyonunun varlığı da ele alınmalıdır.

Bebeklerde Astım Ateş Yapar Mı?

Çocuk ve bebeklerde de astım görülen bir rahatsızlıktır. Astım rahatsızlığı geçiren bebeklerde ve çocuklarda astıma bağlı ateş yükselmesi gözükmez, ancak astım tetiklenmesi ile üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu gelişmesi durumunda ateş yükselmesi meydana gelebilir.

Alerjik Astım Ateş Yapar Mı?

Çevredeki alerjenlerin ( toz, polen, hayvan tüyü, deterjan vs.) tetiklemesi sonucu gelişen astım türüne 'alerjik astım' denir. Alerjik astımın kronik astımdan farkı, alerjik tetiklenme sonucu gelişmesidir. Alerjik astım da tıpkı kronik türünde olduğu gibi tek başına ateş yapmaz.