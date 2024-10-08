Astım şikayeti olan kişiler dikkat! Uzman uyardı: "Bu durumlar astım ataklarına yol açabiliyor."

Astım hastalığı, 'Solunum yollarının çevresinde meydana gelen iltihaplanma ve kasların gerilmesinden dolayı oluşan kronik bir akciğer hastalığı' şeklinde ifade edilebilir. Bu hastalık ile ilgili konuşan Doç. Dr. Pelin Uysal, "Astım, genetik faktörlerle çevresel etkilerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karmaşık bir hastalıktır. Alerjik astım ise polen mevsiminin yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar aylarında, bunun yanı sıra kişide akar ya da ev hayvanı alerjisi varsa yıl boyu görülebilir" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve yaşam tarzı, astım riskini belirleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonları da yaygınlaşıyor. Bu enfeksiyonlar, astımı olan kişilerde hava yollarını daha fazla iltihaplandırarak astım ataklarına yol açabiliyor.

Ayrıca ağaçlar ve bitkiler sonbaharda da polen yaymaya devam ediyor. Bu mevsimde yaygınlaşan küf mantarı gibi diğer alerjenler de astım ataklarını tetikleyebiliyor.