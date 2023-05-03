Astımı kontrol etmenin yolu! Uzmanından en etkili yöntemler...

Dünya'da her yıl 400 binden fazla astıma bağlı ölüm gerçekleşmesine karşın Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Alaçam, astım hastalığının seyri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. İlaç kullanımından tedavi sürecini tüm hastalığı detaylı olarak anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:58 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Alaçam, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin edildiğini ve dünyada her yıl 400 binden fazla astıma bağlı ölüm olduğunun bilindiğini söyledi. Alaçam; "Astım, akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan müzmin (kronik) bir akciğer hastalığıdır.

Astımda hava yollarında değişken bir hava yolu darlığı olur, yani hastanın dönem dönem hava yollarında bir daralma, dönem dönem hava yollarında normal seyretme şeklinde bir durum olur. Bu hava yolu darlığı olduğu dönemde de hastalarımızda nefes darlığı, hırıltılı, hışıltılı solunum, göğüste baskı hissi, öksürük, özellikle geçmeyen kronik öksürük gibi şikayetleri olur. Böyle bir şikayet olduğunda Göğüs Hastalıkları Doktoruna gelindiğinde akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi tetkikleri ve muayene sonuçlarıyla beraber hastayı değerlendirmek gerekir. Bu tespitler sonucunda eğer astım teşhisi konulduğu takdirde hastanın hayatında bazı düzenlemeler yapmak gerekir. Öncelikle sigara içiyorsa, sigarayı bırakması, alerjiye sebep olabilecek faktörler varsa, alerjen durumlardan uzak durması istenir ve astım tedavisi başlanılması gerekir" şeklinde konuştu.