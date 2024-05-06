Astımın en büyük tetikleyicisi! Her yaşta ortaya çıkabilir...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Zeynep Uslu, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla astım hastalığı konusunda açıklamalarda bulundu.

TETİKLEYİCİ ETKENLER

Bahar yorgunluğu gibi astımın da genellikle dönemsel belirtiler gösterdiğini söyleyen Uslu, "Astım hava yollarının iltihaplanması ve daralması sonucunda ortaya çıkar. Hastalık tekrarlayan ataklarla seyreder ve belirtileri arasında nefes darlığı, göğüs sıkışması, öksürük ve hırıltılı solunum bulunur. Astımın gelişiminde genetik ve çevresel faktörler önemli bir rol oynar. Hastalığın tetikleyicileri arasında alerjenler, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları ve sigara dumanı vardır" diye konuştu.

TEKRARLAYAN ATAKLAR GÖRÜLEBİLİR

Astımda tekrarlayan atakların olabileceğine dikkat çeken Uslu, "Astım her yaş grubunu etkileyebilen ve tedavi ile kontrol altına alınabilen ve ataklar ile seyreden tıkayıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Hava yollarının iltihaplanması ve daralması sonucu hastanın akciğerlerde artmış uyarılabilirlik oluşur. Tekrarlayan ataklar ile seyreder ve ilaçla veya kendiliğinden düzebilir. Hastalık mevsimsel açıdan değişkenlik gösterir. Astımın belirtileri arasında nefes darlığı, göğüs sıkışması, öksürük, hırıltılı ve hışıltılı solunum bulunur. Bu belirtiler, astım atağı sırasında ortaya çıkar. Ataklar arasında ise hastalar semptomsuzdur" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE DE ASTIM GELİŞİMİNE YOL AÇABİLİR

Astımın gelişiminde hem genetik hem de çevresel risk faktörlerinin rol oynadığını belirten Uslu, "Ailede astım ve alerji öyküsü en önemli risk faktörüdür. Obezite, ev tozu, polen gibi alerjen maruziyeti, mesleki maruziyet, intrauterine dönemde annenin sigara içme öyküsü de astım gelişimine yol açabilir. Astım; gastroözofageal reflü, alerjenler (toz, polen, küf), hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları, egzersiz, stres ve sigara dumanına maruz kalmak gibi durumlarda tetiklenebilir. Kronik astım sürekli veya periyodik olarak belirtiler gösterirken, mevsimsel astım genellikle belirli mevsimlerde ortaya çıkar. Polen veya küf gibi mevsimsel alerjenlere maruz kalındığında şiddetlenir. Soğuk hava, nem, yüksek hava kirliliği seviyeleri ve şiddetli hava değişiklikleri gibi faktörler astım semptomlarını tetikleyebilir. Bu koşullar, hava yollarının daralmasına ve astım atağına neden olabilir" dedi.

ALERJİ TESTİNİN ÖNEMİ

Astım tanısı koyarken hastanın öyküsünün çok önemli olduğunu belirten Uslu, "Şikâyetler, tetikleyici faktörler ve aile öyküsü sorgulanır. Muayenede atak dönemi dışında bulgular normaldir. Solunum fonksiyon testleri (spirometri) ile hastalık tanısı kesinleştirilir ve hastalığın derecesi belirlenir. Akciğer grafileri genellikle normaldir. Alerji testi ise tetikleyici alerjenlerin belirlenmesi amacıyla yapılabilir. Astımı tamamen iyileştirmek mümkün değildir. Fakat hastalığı kontrol altında tutmak mümkündür. Bunun için tetikleyici faktörlerden kaçınmak, doktorlar tarafından önerilen ilaçları düzenli kullanmak ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak gereklidir. Bunun sonucunda astımlı hastalar normal ve kaliteli bir sosyal hayat yaşayabilirler" diye konuştu.