"Attığınız adıma dikkat!" Dünyada 15 milyon kişi bu hastalığın pençesinde!

Omurilik yaralanmalarının daha çok gençlerde görüldüğünü belirten Yılmaz, "Özellikle ortalama 16-30 yaş aralığındaki genç erişkin popülasyonda çok daha sık görülüyor. En azından yaralanmaların yüzde 50'den fazlasının bu grupta olduğunu biliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Omurilik yaralanmalarının en iyi tedavisi korunmak." diyen Yılmaz, bu nedenle her yıl toplumsal farkındalık yaratmak üzere çalışmalar yürüttüklerini, özellikle 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'nde bu konuda kapsamlı faaliyetler gerçekleştirdiklerini, bu yılın temasının da "Şiddete dur de, omuriliğini koru" olarak belirlendiğini anlattı.