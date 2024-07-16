Ayak parmağınız böyle görünüyorsa dikkat! Kireçlenmenin ilk belirtisi...

"DİZ VE KALÇA EKLEMİNDE BOZUCU ETKİDE BULUNABİLİR" Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı şöyle devam etti: "Ayak anatomik olarak bazı insanlarda iç kavis denilen kısımlarda çok iyi desteklenmediği için düz tabanlık söz konusudur. Bunun tam tersi çok çukur tabanlık da söz konusu olabilir ona da pes cavus ismini veriyoruz. Bunların hepsi ayak ağrısı için birer handikaptır. Düz tabanlık özellikle ayak dizilimini bozar. Diz ve kalça ekleminde bozucu etkide bulunabilir. Yapısal deformitelerle birlikte ayak bileğinde bağ yaralanmaları olabileceğini söylemiştik. Bir defa bağ yaralanması veya burkulma geliştiği zaman ayak bileğinde ikinci veya tekrarlayan burkulmalar kolay gerçekleşmektedir. Bu nedenle bastığımız yüzeylerin kaygan olmaması, trabzanlardan dönem dönem destek alabiliriz, dengemizi çok iyi sağlamalıyız. Denge egzersizleri ayak bileği burkulan kişilerde mutlaka denge egzersizleri çalışılmalıdır."



"TOPUK KISMI DESTEKLENEN BİR AYAKKABI OLDUKÇA SAĞLIKLI BİR AYAKKABIDIR"

Ayak için bazı yapısal hastalıklar ya da sonradan edinilen hastalıklar söz konusu olmakla birlikte herkesin en önemsediği şeyin ayakkabı seçimi olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, "Ayakkabı seçiminde en önemli olan şey şudur; 1. parmak, 5. parmak ve topuk kemiği olan yer, bu 3 yer ayakta yere temas etmektedir. Buradaki yapılara yük binmektedir. Bizim seçtiğimiz ayakkabının bu anatomik dağılımı sağlayan, yük dağılımını sağlayan yapılarda değişiklik yapmaması gerekmektedir. Topuğu çok yüksek ayakkabılar kullanmamalıyız. Bunun tam tersi topuğu desteklenmemiş ayakkabılar da kullanmamalıyız. Topuklu ayakkabı giyen kişilerde özellikle tarak kısmında kişiler daha fazla vücut ağırlığını aktarırlar ve baldır kasları gerilir. Omurga öne doğru eğilim gösterir. Bu nedenle topuklu ayakkabı gerçekten zararlıdır. Kullanılan topuğun yüzey alanı küçük olduğu için çok ciddi bir basınç, kuvvet ilişkisi yüzey alanı dar ama aynı kuvvette çok ciddi bir şekilde ayağa binen yükü artırmaktadır. Yine aynı şekilde ayak tarak kısmı dar ayakkabıları tercih etmemek gerekir. Evet ayağın kontrolünü sağlasın ama tarak kısmı bol ayakkabılar tercih etmek gerekir. Düz babet tarzı çok fazla topuk kısmı desteklenmemiş ayakkabıları da önermiyoruz. Bunun dışına bazı deformiteleri bulunan kişilerde yani ayağında yapısal bozuklukları olan kişilerde iç ve dış kavisin desteklendiği ya da kişiye özel tabanlıkların da ayakkabı içerisinde tercih edilebileceğini söylemek mümkün. Ayakkabı seçiminde, topuklu olmayacak, tarak kısmı dar olmayacak, ayağın kontrolünü sağlamalı yine de çok geniş olmamalı, ayak bileğini kavraması önemli. Bir de topuk kısmının desteklenmesi oldukça önemli. Topuk kısmı desteklenen bir ayakkabı oldukça sağlıklı bir ayakkabı olduğu söylemek mümkün. Düz ayakkabıların babet tarzı, terlik tarzı ayakkabıların seçimini kesinlikle önermiyoruz" şeklinde konuştu.