Ayaktaki dayanılmaz ağrıların sebebi! O kişilerde 9 kat fazla görülüyor...



Ağrıların kaynağı nedir?

Ayaklarda meydana gelen ağrılara neden olan etkenleri ve bu ağrıların arkasında olabilecek nedenleri de belirten Dr. Barutçu şu ifadeleri kullandı:

"Ayak ve ayak bileği ağrıları romatizmal veya ortopedik bir problemden kaynaklanabilir. Ağrı, ayak ve ayak bileğinin eklem ve kemiklerinden, eklem çevresindeki yumuşak doku yapılarından, periferik sinirlerden, damar yapılarından kaynaklanabilir. Belden veya dizden yansıyabilir. Ayak ağrılarının kesin tanısı, eklemlerin, yumuşak dokuların, sinir ve damarların, bel ve dizin dikkatli değerlendirilmesi ile mümkün olur."