Aynı anda hem konuşup hem yürüyebiliyor musunuz? Cevabı yaşınızı söylüyor

"İKİLİ GÖREVİN STRESİ BEYNİ ZORLAYABİLİYOR" Zhou, ilerleyen yaşlarla birlikte bu stres haliyle başa çıkma ve her iki görevde de yeterince iyi bir performans gösterebilme yeteneğinin, azalma eğiliminde olan kritik bir beyin işlevi olduğunu düşündüklerini belirttiler. Yürüme esnasında yapılması zorlaşan diğer konular arasında okumak ve karar vermek yer alıyor. Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre; İspanya'da yürüyüş ve bilişsel değerlendirmeleri tamamlayan 640 kişi de dahil olmak üzere yaklaşık 1000 yetişkin üzerinde çalışıldığını söyledi. Her katılımcı yardımsız yürüyebildi. 40-64 yaşlarındaki yetişkinler, normal, sessiz koşullar altında yürüdüklerinde nispeten dengeliydiler.

"BEYNİN BİLGİYİ İŞLEME HIZI DÜŞÜYOR" Ancak Zhou, nispeten sağlıklı olan bu kohortta bile, katılımcılardan aynı anda yürümelerini ve zihinsel aritmetik bir görev yapmalarını istediğimizde, altmışlı yaşların ortasından itibaren yürüyüşte ince ama önemli değişiklikler gözlemleyebildiklerini belirtti. Araştırmacılar, çalışmada iki görevi aynı anda yapabilme becerisinin bir dizi bilişsel kaynağa bağlı olduğunu açıkladı. Beynin bilgiyi işleme hızına bağlı olarak performans düşebilir. Araştırmaya göre, kanıtlar, yaşlanmanın bu faktörlerin her birini değiştirdiğini ve dolayısıyla ilgili görevlerden birinde veya her ikisinde performans için daha büyük iki görev performans yorgunluğuna yol açtığını gösteriyor.