Aynı anda hem konuşup hem yürüyebiliyor musunuz? Cevabı yaşınızı söylüyor

Lancet Health Longevity adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre; orta yaştaki yetişkinlerin yanı sıra aynı zamanda yaşlılık eşiği olarak kabul edilen 65'ten yaklaşık on yıl önce, 55 yaşlarında aynı anda yürüme ve konuşma konusunda zorluk yaşayabiliyorlar.
Araştırmaya göre; sık karşılaşılan düşme vakaları, fiziksel olarak yetersizlikten değil, beyin işlevlerindeki değişiklikler sonucunda ortaya çıkıyor.
"BEYİN YAŞLANMASININ İŞARETİ"
Araştırmanın yazarı Junhong Zou, yaptıkları basın açıklamasında, çalışmanın bazı katılımcıları arasında aynı anda yürüme ve konuşma güçlüğünün hızlanan beyin yaşlanmasının bir işareti olabileceğini belirtti. Birden fazla işi aynı anda yapmaya dair zorluklar, 65 yaşından büyük insanlarda kararsızlığa neden olabiliyor.
Zhou, sessizce yürümeye kıyasla, ayna anda iki işi yapmaları istendiğinde yürümekte zorlanmalar ortaya çıktığını gösteriyor. Motor kontrol sisteminde stres artırdığını çünkü iki farklı görevin aynı anda yapılmasının beyinde paylaşılan kaynaklar arasında rekabet ortaya çıkardığını gösteriyor.
"İKİLİ GÖREVİN STRESİ BEYNİ ZORLAYABİLİYOR"
Zhou, ilerleyen yaşlarla birlikte bu stres haliyle başa çıkma ve her iki görevde de yeterince iyi bir performans gösterebilme yeteneğinin, azalma eğiliminde olan kritik bir beyin işlevi olduğunu düşündüklerini belirttiler. Yürüme esnasında yapılması zorlaşan diğer konular arasında okumak ve karar vermek yer alıyor.
Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre; İspanya'da yürüyüş ve bilişsel değerlendirmeleri tamamlayan 640 kişi de dahil olmak üzere yaklaşık 1000 yetişkin üzerinde çalışıldığını söyledi. Her katılımcı yardımsız yürüyebildi. 40-64 yaşlarındaki yetişkinler, normal, sessiz koşullar altında yürüdüklerinde nispeten dengeliydiler.
"BEYNİN BİLGİYİ İŞLEME HIZI DÜŞÜYOR"
Ancak Zhou, nispeten sağlıklı olan bu kohortta bile, katılımcılardan aynı anda yürümelerini ve zihinsel aritmetik bir görev yapmalarını istediğimizde, altmışlı yaşların ortasından itibaren yürüyüşte ince ama önemli değişiklikler gözlemleyebildiklerini belirtti.
Araştırmacılar, çalışmada iki görevi aynı anda yapabilme becerisinin bir dizi bilişsel kaynağa bağlı olduğunu açıkladı. Beynin bilgiyi işleme hızına bağlı olarak performans düşebilir.
Araştırmaya göre, kanıtlar, yaşlanmanın bu faktörlerin her birini değiştirdiğini ve dolayısıyla ilgili görevlerden birinde veya her ikisinde performans için daha büyük iki görev performans yorgunluğuna yol açtığını gösteriyor.
"DÜŞME VE BEYİN SAĞLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ DE BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ"
Çalışma ayrıca, zayıf ikili görev yürüme performansının yaşlı erişkinlerde büyük bilişsel bozukluk, düşme ve beyin sağlığı değişiklikleri riskiyle bağlantılı olduğunu" kaydetti ve sonuçların ayrıca aynı anda yürüme ve konuşmanın önemli bir işlevsel yetenek olduğunu öne sürdüğünü ekledi. Bu nedenle bu rutin, orta yaştan itibaren rutin olarak izlenmelidir.
Demans gibi nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere yaşa bağlı birçok hastalık ilk olarak orta yaşta ortaya çıkar, ancak 55 yaşından sonra her şey daha kötüye gitmek zorunda değildir. 50 yaş ve altındaki katılımcıların yanı sıra 60 yaşın üzerindeki katılımcıların bir kısmı da testleri geçebildi.
Zhou, bazı bireylerin yaşlanmaya karşı daha dirençli göründüğünü söyledi.